بعد إصابة إيسكو وخاميس.. صدمة جديدة في ريال مدريد

تتوالي المصائب على نادي ريال مدريد الإسباني، حيث غاب قلب دفاع الفريق الملكي ، عن تدريب فريقه ريال مدريد الجماعي، استعدادا لمواجهة فياريال الأحد المقبل، على ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة الثالثة من "الليغا".









وتدرب رافائيل فاران داخل صالة الألعاب الرياضية للفريق "الملكي"، لكن النادي لم يفد بتعرضه لأي مشكلة عضلية قد تحرمه من خوض اللقاء.







وشهد التدريب أيضاً غياب لاعب الوسط إيسكو ألاركون، الذي تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية ستبعده عن اللقاء، بحسب بيان النادي.







ولايزال "الملكي" يعاني من دكة مصابين أمثال إدين هازارد، خاميس رودريجيز، ماركو أسينسيو، براهيم دياز، رودريغو جويس.





ويسعى الريال بقيادة زين الدين زيدان للعودة إلى سكة الانتصارات بعد السقوط في سانتياغو برنابيو أمام بلد الوليد 1-1.