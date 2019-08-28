كل ما تريد أن تعرفه عن قرعة دوري أبطال أوروبا ومستويات الفرق ومواعيد المباريات

تسحب غداً الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفاً، وحاملي لقب دوري الأبطال، و"يوروبا ليغ".
وضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورغ.وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة الى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، في المستويات التالية التي لم تحدد حتى الآن بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقررة اليوم الأربعاء في إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر "مجموعة الموت".
المستوى الأول: ليفربول الإنكليزي (حامل اللقب) - تشلسي الإنكليزي (بطل "يوروبا ليغ") - برشلونة الإسباني - مانشستر سيتي الإنكليزي - يوفنتوس الإيطالي - بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جرمان الفرنسي - زينيت سان بطرسبورغ الروسي.
الأندية الأخرى المتأهلة (ترتيبها بحسب تصنيف الاتحاد القاري): ريال مدريد الإسباني - أتلتيكو مدريد الإٍسباني - بوروسيا دورتموند الألماني - نابولي الإيطالي - شاختار دونييتسك الأوكراني - توتنهام هوتسبير الإنكليزي - بنفيكا البرتغالي - ليون الفرنسي - باير ليفركوزن الألماني - سالزبورغ النمسوي - أولمبياكوس اليوناني - فالنسيا الإسباني - إنتر ميلان الإيطالي - دينامو زغرب الكرواتي - لوكوموتيف موسكو الروسي - غنك البلجيكي - غلطة سراي التركي - لايبزيغ الألماني - ريد ستار بلغراد الصربي - أتالانتا برغامو الإيطالي - ليل الفرنسي - أبويل نيقوسيا القبرصي أو أياكس أمستردام الهولندي - لينتس النمساوي أو كلوب بروج البلجيكي - كلوج الروماني أو سلافيا براغ التشيكي.
وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول).