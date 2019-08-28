مفاجأة.. مدرب باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة
لاتزال صفقة
البرازيلي نيمار دا سيلفا، هي الشغل الشاغل في الأوساط الصحفية، خاصة في ظل اقتراب
اللاعب من الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.
وكشفت صحيفة سبورت
الإسبانية أن مدرب باريس سان جيرمان، الألماني توماس توخيل أعطى للإدارة موافقته على
العرض الآخير الذي قدمه برشلونة من أجل البرازيلي نيمار.
وتابعت الصحيفة
الإسبانية،أن عرض البارسا الجديد تضمن راكيتيتش كما تم تداوله بالإضافة إلى ديمبيلي
الذي حُدد أثناء الاجتماع بين مُدراء النادي الفرنسي ونُظرائم في برشلونة.
وأشارت الصحيفة
ان توماس توخيل سيكون سعيدًا بدمج هذين اللاعبيّن في تشكيلته، راكيتيتش بالفعل لاعب
أراد التوقيع معه في الموسم الماضي لتعزيز وسط الملعب، بينما يثق ايضًا في ديمبيلي،
حيث تألق الجناح الفرنسي وقت وجودهما سويًا في بوروسيا دورتموند.
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