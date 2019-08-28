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سانشيز يخضع للكشف الطبي في إنتر ميلان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:16 م
سانشيز يخضع للكشف الطبي في إنتر ميلان
سانشيز
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الفجر الرياضي
 
وصول النجم  التشيلي ألكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الى مدينة ميلانو  للخضوع للكشف الطبي مهيدًا قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف الافاعي.

ووفقاً للصحيفة  الإيطالية "كالتشيو ميركاتو" قد أكدت أن المهاجم التشيلي وصل إلى ميلانو في وقت سابق من اليوم الأربعاء تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف إنتر ميلان.

وتوجه اللاعب منذ قليل إلى العيادة الخاصة يإنترميلان قبل إعلان انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف النيراتزوري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وانضم  سانشيز  إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018، وشارك التشيلي في 45 مباراة بقميص الشياطين الحمر سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.


وتبعاً للصحيفة البريطانية  "ميرور" فإن مانشستر يونايتد يرغب في تكليف إنتر أكبر قدر ممكن من راتب سانشيز "500 ألف جنيه إسترليني"  في الاسبوع الواحد.

ويسعتبر سماح مانشستر يونايتد برحيل سانشيز، تحديًا كبيرًا لـ"الشياطين الحمر"، في ظل عدم وجود وفرة عددية في الخط الهجومي لكتيبة المدرب أولي جونار سولسكاير.

ويرغب مانشستر يونايتد في دفع إنتر ميلان لخمسة ملايين جنيه إسترليني من راتب سانشيز، مع وضع خيار شراء مقابل 15 مليون جنيه إسترليني. 

ولكن حتى الآن فشل إنتر في التوصل لاتفاق مع يونايتد بشأن تلك المبالغ، لكنه بات مضطرًا للعودة للتفاوض من جديد، لتحقيق طلب مدربه أنطونيو كونتي.
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