عميد معهد دول حوض النيل: كلمة السيسي أمام التيكاد هدفها تنمية القارة وخدمة دول أفريقيا وتضعها على خريطة العالم الاقتصاد



ومن المنتظر أن تشارك فيها نحو (40) دولة إفريقية، على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة، من بينها مصر والجزائر والسنغال والكاميرون وغانا وبوركينافاسو ومالي والغابون وجنوب أفريقيا.



أشاد الدكتور عدلي سعداوي أستاذ الاقتصاد وعميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام قمة التيكاد 7 والتي إنطلقت اليوم في مدينة يوكوهاما اليابانية حيث اشار الي ان الكلمة ركزت علي الميراث الحضاري بين اليابان وشعوب القارة الافريقية، والتي تعد نقطة في غاية الأهمية حيث توضح عمق العلاقات الثقافية والحضارية بين القارة الافريقية واليابان.كما ثمن " عميد معهد دول حوض النيل" دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال الإستثمار العالميين والشركات الأجنبية للإستثمار في دول القارة وذلك لتنمية القارة وشعوبها، مشددًا على ضرورة التعاون لمواجهة التحديات التي تعاني منها كل دول العالم وليس دول القارة السمراء فقط.وأشار إلى أن الرئيس السيسى صوت أفريقيا في المحافل الدولية منذ أن ترأس الاتحاد الإفريقى وهو يسعى بكل جدية لتحقيق هذا المحور من خلال تبنى مصر للعديد من مشروعات البنية الأساسية والتحتية داخل الدول الافريقية وأنه آن الآوان ليساند المجتمع الدولى الجهود المصرية فى هذا الملف.وأوضح أن الكلمة اليوم لم تختلف عن الخطاب السياسي المصري منذ قدوم الرئيس السيسي الي سدة الحكم والتي تسعي دائما الي تنمية وتطوير دول القارة وشعوبها وذلك من خلال الإهتمام بالبنية التحتية في افريقيا من خلال إقامة العديد من مشاريع البنية التحتية مثل القاهرة كيب تاون وفيكتوريا المتوسط والربط الكهربائي والسكك الحديدية بين القاهرة ودول القارة وكذا جهود القاهرة في في تدشين المنطقة التجارية الحرة للقارة الأفريقية والتي من شأنها خدمة العديد من المصالح ودفع التنمية الي مرحلة متقدمة.وعلي الصعيد الإقتصادي أكد "سعداوي" ان افريقيا تمثل سوق كبير للمنتجات اليابانية حيث 50 دولة افريقية بها مليار و200 مليون نسمة وهو الامر شديد الأهمية للترويج للمنتج الياباني، لافتا الي ان التبادل التجاري بين اليابان ودول القارة بلغ 28 مليار دولار وكذا إستثمارات طوكيو بدول القارة بلغ قرابة 30 مليار دولار وبالتالي فإن هناك مكاسب اقتصادية كبيرة للجانب الياباني من تلك الإستراتيجية.كما كشف أن البعد الجيوستراتيجي للقارة السمراء أمر شديد الأهمية للجانب الياباني حيث يمثل الموقع الذي تحتله افريقيا ويطل علي العديد من المعابر والممرات البحرية العالمية التي تمثل أهمية كبري لليابان لتواجد دولي ايجابي بشكل او بأخر.ونوه أن تيكاد 7 تحمل آمال عريضة للجانبين الأفريقي والياباني خاصة أن تلك الشراكة لاتحمل اي مشروطية سياسية بينهما في اي مشروع من المشروعات، وتوقع ان تشهد تلك القمة العديد من الإتفاقيات الهامة في مجالان البنية التحتية والطاقة والصحة وغيرها من المجالات التي تُصنف بأنها مجالات القوي الناعمة التي تتميز بها اليابان وتستطيع ان تخدم بها دول القارة الافريقية".حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي عقدت في مدينة بياريتز الفرنسية، حيث دافع بقوة عن حق أفريقيا في شراكة عادلة من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والمساواة، يواصل الرئيس مهمته كرئيس للاتحاد الأفريقي، وكزعيم يحظى باحترام وتقدير العالم لسياسته ولبلاده ودورها البناء في منطقتها وقارتها والعالم، حيث توجه إلى اليابان للمشاركة في "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في أفريقيا" (تيكاد 7).وأوضح تقرير للهيئة العامة للاستعلامات، أن الزيارة تعد الثالثة للرئيس إلى اليابان منذ عام 2014 والثانية خلال هذا العام، حيث كانت الزيارة السابقة في شهر يونيو الماضي لحضور قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، كما تأتي الزيارة الحالية تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" الذي سيعقد الرئيس السيسي معه القمة الخامسة، بعد أن عقدت القمة الأولى بينهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والقمة الثانية في مصر في عام 2015، والثالثة في اليابان في 2016، والرابعة يونيو الماضي في أوساكا باليابان.وأوضح التقرير أن انعقاد المؤتمر هذا العام بمدينة "يوكوهاما"، يأتى تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يدعم التعاون بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، كما أن قمة "التيكاد" فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار، فضلا عن أن "تيكاد" تعد إحدى أهم القمم والتجمعات من أجل التعاون في تنمية وتطور القارة السمراء.وترى مصر أن قمة (تيكاد 6) الأخيرة التي عقدت في أفريقيا قد فتحت فصلًا جديدًا من التعاون المتبادل مع اليابان، وتسعى من خلال مؤتمر (تيكاد) كآلية مفتوحة وشاملة يمكنها تعبئة المزيد من الدعم العالمي لتنمية أفريقيا من خلال المشاركة مع العديد من الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص، كما تحرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب" والتعاون الثلاثي في إطار برامج التنمية الوطنية والإقليمية في جميع القطاعات لا سيما في مجال بناء القدرات والأمن البشري، وتؤكد مصر دوما على أهمية بناء السلام وأهمية التكامل الإقليمي، وتعزيز استخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار، وأخيرًا إعطاء الأولوية لجدول أعمال أفريقيا لعام 2063 والدعوة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص للصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، بحسب التقرير.وتناقش القمة السابعة لتيكاد في اليابان، ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتسريع التحول الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص، وكذلك بناء مجتمعات مستديمة، وتكريس أسس الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.