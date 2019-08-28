حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين داخل السيارات بالقليوبية 

قرر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس تشكيل عصابي 4 ايام علي ذمة التحقيقات تخصص في إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة





تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من بورود بلاغا للعميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، أكدتها التحريات مفادها قيام إبراهيم ا ا 29 عاما عاطل،أيمن ح ز 34 عاما عاطل، محمود ع ك 29 عاما عاطل،بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.



عقب تقنين الاجراءات تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث من ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك حال ترددهم علي دائرة القسم وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش و10 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض " مطواة " ومبلغ مالي 3000 جنية و3 هواتف محمولة ماركات مختلفة وبمواجهتهم أقرو بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض والمبلغ المالي والهواتف المحمولة من متحصلات نشاطهم الاجرامي بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى.





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‎ألقت أجهزة الامن بالقليوبية، القبض على 24 عنصر إجرامي بينهم 9 اشخاص بحوزتهم اسلحه نارية غير مرخصه و`خيرة بقصد البلطجه وترويع المواطنين وحماية تجارة المخدرات، تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.







كانت توجيهات اللواء طارق عجيز مدير الامن للواء هشام سليم مدير المباحث تقضى بشن حملة امنية وإنضباطيه وتفتيشيه مكبره بمشاركة قيادات المديريه نظاميه وبحثيه مدعومين بمجموعات قتاليه وآليات مدرعه من إدارة قوات الامن بمشاركة البحث الجنائي والمرور بنطاق المديريه على بعض البؤر الاجراميه لترويج المخدرا ت وحيازة المخدرات فقامت حمله مكبرة قادة العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات بمديرية الامن اسفرت الحمله عن ضبط 24 عنصر اجرامي كما جري ضبط علاء ا ا 38 عاطل السابق اتهامه في قضيتي " مشاجرة وحريق عمد " ودعاء م ربة منزل ( زوجة الأول ) وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آليه عيار 7.62 × 39 تحمل بخزينتها وعدد 8 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرام وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلاتتجارتهما والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما واللسلاح النارى لحماية تجارتهما الغير مشروعه كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم مكافحة المخدرات بالإشتراك وضباط مباحث مركز كفر شكر من ضبط حازم ع ف عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 100 جرام وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط سيد ذ ع عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرام وفي قليوب تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط حماده م ا وشهرته " علاء عتموني " عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية جنح مركز قليوب سلاح وذخائر وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 13 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام وتمكن ضابط مباحث بإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين شبلنجة من ضبط حسين ي ح المطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 قضية جنح كفر الزيات في عدد من القضايا.



‎قرر قاضي المعارضات بمحكمة العبور،تجديد حبس إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة 15 يوما علي ذمة التحقيقات تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وضبطا بحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين.





تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية،إخطارا بورود بلاغ لقسم العبور بضبط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور،وهما كلٍ من سيدة بدون عمل – مواليد 1992 - من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور سبق إتهامها فى قضيتين أخرهما قضية مخدرات، زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حاليًا لإتهامه فى عدد "3" قضايا "مخدرات".





كما يشار إلى أن المذكورة تنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين"، وقد سبق حبس وإتهام شقيقتيها فى العديد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة،عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق سبق إتهامه فى قضية "مخدرات". عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى، وبحيازتهما الآتى كمية من مخدر الهيروين وزنت ( "3" كيلو جرام ) مبلغ مالى قدره "430،000" أربعمائة وثلاثون ألف جنيه عدد ( 4 ) هواتف محمولة،عدد ( 4 ) ميزان،وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامهما للسيارة والهواتف والميزانان فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.‎







وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث المرور من ضبط عاطل أثناء تجديده رخصة قيادة بمؤهل دراسي مزور ببنها.



تلقي مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز، اخطارا من ضباط مباحث المرور بضبط ا م ح 26 سنة عاطل أثناء قيامه بتجديد وإنهاء الإجراءات الخاصه برخصة القيادة خاصته المسحوبة،وبفحص الملف والمستندات الترخيصية تم الاشتباه في شهادة الثانوية الزراعية شعبة إنتاج حيواني، وبالاستعلام من الجهة المنسوب صدورها المؤهل الدراسي أفادت بأن الشهادة غير صحيحة ويشتبه في كونها (مزوره).



وبمواجهة المذكور قرر بأنه قام بشراء تلك الشهادة من أحد الأشخاص غير معلوم لديه حال تواجده علي أحد المقاهي نظير مبلغ مالى 1000 جنيه منذ ثماني أعوام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2697 لسنة 2019م إداري قسم ثان بنها،وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.



