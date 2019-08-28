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عاجل.. منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:24 م
عاجل.. منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام
الإعلامية ريهام سعيد
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ميسون أبو الحسن
 
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

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