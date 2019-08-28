عاجل.. منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:24 م
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أي وسيلة اعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.
Advertisements
- اليوم.. اجتماع هيئة مكتب "الأعلى للإعلام" لمناقشة معايير تراخيص الصحف
- "سابقة خطيرة لم تحدث من قبل".. قرار "الأعلى للإعلام" بوقف النشر في قضية 57357 يثير أزمة
- مكرم محمد أحمد: قرار حظر ظهور رئيس الزمالك إعلاميًا لا يمس النادي
- مكرم محمد أحمد: قرار منع ظهور رئيس الزمالك لا يمس النادي
- 'الأعلى للإعلام' يقرر وقف برنامج 'ستاد الزمالك'
- الأعلى للإعلام يعاقب برنامجي "الزمالك اليوم وكورة بلدنا" ويحظر ظهور رضا عبدالعال
- "الأعلى للإعلام": قناة LTC أهانت المهنة واستهترت بالقوانين وخالفت المعايير
- عاجل.. بعد قرار منع بثه.. تعرف على الاسم الجديد لبرنامج "قاطعوا الرجالة"؟
- الأعلى للإعلام: وقف برنامج "شيخ الحارة" لمدة شهر
- بسبب 'شيخ الحارة'.. إنذار القاهرة والناس بوقف الترخيص