"ناسيني ليه" لسعيد الماروق وتامر حسني ينافس على جائزة أفضل كليب في إفريقيا (صورة)

ينافس كليب "ناسيني ليه" للمخرج سعيد الماروق، والنجم تامر حسني على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من نجاحات كبيرة وطريقة تنفيذه بشكل عالمي من قبل المخرج سعيد الماروق والذي رشحه للمنافسة علي أفضل كليب في القارة السمراء في عام 2019.

وينافس تامر حسني على ثلاث فئات مختلفة في هذه المنافسة وهي (فنان العام، وأفضل فيديو كليب، وأفضل إنتاج في القارة).

وينافس تامر حسني بـ"ناسيني ليه" على جائزة فنان العام ضمن قائمة تضم 9 فنانين من مختلف بلدان القارة، ومنهم المغربي أمين أمينوكس بفيديو كليب "بيني وبينك"، بالإضافة إلى مطربين من نيجيريا والكاميرون وتنزانيا وجنوب إفريقيا. أغنية "ناسيني ليه" هي إحدى أغنيات ألبوم "عيش بشوقك" الذي حقق نجاحا بعد طرحه في الأسواق.

وتضم قائمة جوائز الموسيقى الإفريقية "AFRIMA" 10 فئات إقليمية و26 فئة قارية.

وتخطى فيديو كليب الفنان تامر حسني، حاجز الـ60 مليون مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 16 فبراير الماضي.

"ناسيني ليه" من ضمن أغاني ألبوم تامر حسني الأخير "عيش بشوقك" وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر أمير محروس.

وحظي كليب "ناسيني ليه" لكثير من الإشادات من قبل نجوم الفن والجمهور، حيث اُفتتح كليب "ناسيني ليه"، بالتركيز على جمال محافظة الإسكندرية وإبراز معالمها الأثرية وهذا في إطار تنشيط السياحة ودعوة الجميع لزيارة معالم مصر التي تتميز بها عبر آلاف السنين.