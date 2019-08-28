ميناء دمياط يستقبل 15 ألف طن من الحديد

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة حاويات و عدد 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة .





و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13800 طن يوريا و 2100 طن رمل و 3342 طن فوسفات .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9887 طن ذرة و 27000 طن قمح و 15206 طن حديد و 2275 طن خشب زان و 5524 طن سكر و 5280 طن أرز و 4260 طن كلوريد ايثلين .‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 4 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 277 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 308 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61493 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23529 طنا .





وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1317 طن قمح ، في حين غادر عدد 1020 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 59244 من البضائع العامة منها عدد 71 سيارة نقل محملة بـ 3171 طن قمح .





واستقبل الميناء أمس الثلاثاء، عدد 1 سفينة حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 10 سفن بضائع عامة .





و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 11700 طن يوريا و 3050 طن ملح و 1790 طن رمل و 7000 طن سوبر فوسفات و 1300 طن كسب صويا .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10297 طن ذرة و 16200 طن قمح و 14938 طن حديد و 1885 طن خشب زان و 1300 طن ابلاكاش و 4990 طن سكر و 5100 طن أرز و 2369 طن زيت و 600 طن كلوريد ايثلين، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 48 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 765 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 51726 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24345 طنا .





وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1307 طن قمح ، في حين غادر عدد 925 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51156 من البضائع العامة منها عدد 87 سيارة نقل محملة بـ 3829 طن قمح .





وأول أمس الإثنين استقبل عدد 3 سفن حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 10369 طن يوريا و 4150 طن ملح و 4650 طن رمل و 7400 طن فوسفات و 1600 طن كسب صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27422 طن ذرة و 12200 طن قمح و 11874 طن حديد و 1847 طن خشب و 5099 طن سكر و 3150 طن أرز و 1200 طن زيت .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 12 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 463 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1797 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 41888 طن بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16717 طنا .

وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1347 طن قمح ، في حين غادر عدد 806 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44606 من البضائع العامة منها عدد 73 سيارة نقل محملة بـ 3287 طن قمح .







نظرت محكمة القضاء الإداري برأس البر بمحافظة دمياط، الاثنين الماضي، أوراق قضية تطوير ميناء دمياط وتعميق الغاطس التي أقامها محمد وهبة الطرابيلي، المحامي بدمياط.

وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، وذلك للرد على ما قدمه محام الميناء، حيث قدم على كامل رئيس لجنة الدفاع عن هيئة ميناء دمياط حافظة مستندات تفيد ما أنجزته هيئة الميناء استجابة وتفاعلا مع مطالب المدعى بالدعوى التي تتضمن فسخ عقد ديبكو وتحميلها غرامات التأخير للإخلال بالعقد ثم فسخ التعاقد مع الشركة الصينية ثم الاتفاق على تنفيذ شركة محطة الحاويات الجديدة مشاركة بين شركة حاويات دمياط المصرية وهيئة ميناء دمياط بأموال مصرية وبإدارة مصرية دون أى تدخل أجنبي.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر رمضان وعضوية المستشارين محمد عدلان وأحمد حسنين وعلي كردوشة ومحمود علي الدين وسكرتارية محمود البيلي.











