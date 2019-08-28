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أسهم "أسواق عبدالله العثيم" تتصدر الأسهم السعودية الأكثر إنخفاضاً اليوم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:13 م
أسهم أسواق عبدالله العثيم تتصدر الأسهم السعودية الأكثر إنخفاضاً اليوم
الاسهم السعودية الأكثر إنخفاضاً
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نيفين سمير
 
تصدرت أسهم شركات "أسواق عبدالله العثيم" الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم ، تلاه أسهم سدافكو، تلاه معادن، تلاه السعودي الفرنسي، وأخيراً أسهم "إكسترا "، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.01% و 4.64%.

فيما كانت أسهم شركات المراكز, الإنماء، أميانتيت, الراجحي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, المراكز, سابك, الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

من جانبه ، كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3829.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 114.37 نقطة ليقفل عند مستوى 8171.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 167 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.
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