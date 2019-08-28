تعرف علي الأسهم السعودية الأكثر إرتفاعاً اليوم الأربعاء 28-8-2019

تصدرت أسهم شركات "مجموعة السريع "الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم , تلاه أسهم أسمنت المدينة, تلاه الوطنية للتعليم, تلاه أسمنت أم القرى, وأخيراً بي سي آي الأكثر, .





فيما كانت أسهم شركات المراكز, الإنماء، أميانتيت, الراجحي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, المراكز, سابك, الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.





من جانبه ، كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3829.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.



