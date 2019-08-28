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تعرف علي الأسهم السعودية الأكثر إرتفاعاً اليوم الأربعاء 28-8-2019

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:07 م
تعرف علي الأسهم السعودية الأكثر إرتفاعاً اليوم الأربعاء 28-8-2019
الاسهم السعودية الأكثر إرتفاعاً
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نيفين سمير
 
تصدرت أسهم شركات "مجموعة السريع "الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم , تلاه أسهم أسمنت المدينة, تلاه الوطنية للتعليم, تلاه أسمنت أم القرى, وأخيراً بي سي آي الأكثر, .

فيما كانت أسهم شركات المراكز, الإنماء، أميانتيت, الراجحي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, المراكز, سابك, الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

من جانبه ، كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3829.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 114.37 نقطة ليقفل عند مستوى 8171.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 167 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.
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