أصالة تتصدر تريند الـ youtube بـ"جابوا سيرته" (فيديو)

تصدرت النجمة السورية أصالة، تريند الـ youtube، بأغنيتها الجديدة "جابوا سيرته"، في خلال أقل من 24 ساعة من طرحها.

الأغنية تأليف عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وحققت الأغنية حتى الآن مليون مشاهدة، ونالت استحسان عدد كبير من جمهورها.

وتقول كلمات الأغنية:

ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ ..

ﻗﻠت ﯾﻣﻛن اﺣن ﺗﺎﻧﻰ و ﯾﻣﻛن ارﺟﻊ ..

و اﻟﻛﻼم ﺟﺎب ﺑﻌﺿﮫ ﻓﺟﺄة ﺑدأت ارﻛز

ﻗﺎﻟوا ﻋﺎﯾش ﻋﺎدى ﻗﺎﻟوا ﻛﻼم ﯾﻧرﻓز

ﺳﻣﻌت ﻋﻧﮫ ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺎرﯾت ﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﮭﺎ

ﺑﯾﻘوﻟوا ﻗﺎﺑل واﺣدة ﺑﻌدي و ﺣﺑﮭﺎ

ﺣﺎوﻟت أَﺗﱢوه ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻗد ﻣﺎ أﻗدر.

ﻣش ﻋﺎﯾزة أﺳﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔﻋﻧﮫ وﻋﻧﮭﺎ

ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم

وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ ..

وأﺧﺎف ﻻ ﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ

ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ

ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ ..

ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ ..

وﻗﻔت ﺣﯾﺎﺗﻰ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻠﺣظﺔ دﯾﮫ

وﻛﺄﻧﻰ ﺗﺎﯾﮭﮫ ودﻧﯾﺗﻰ ﺑﺗﻠف ﺑﯾﺎ ..

ﻣن ارﺗﺑﺎﻛﻰ و ﺣزﻧﻰ ﻛﻧت ﺑدارى وﺷﻲ

ﻗﻠت اﻋذروﻧﻰ اﻧﺎ ﻻزم اﺧد ﺑﻌﺿﻰ و أﻣﺷﻰ

و ھﻰ دى اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻠﻰ ﻗﻠﺗﮭﺎ

و ﺳﻣﻌت ﺻوت ﺑﯾﻘول ﺳﯾﺑوھﺎ ﻟوﺣدھﺎ

وﺗﻌدي ﻛل اﻟذﻛرﯾﺎت ﻗدام ﻋﻧﯾﺎ

ﻣﻌﻘول ﺧﻼص ﻛل اﻟﻠﻰ ﻛﺎن ﺑﯾﻧﺎ اﻧﺗﮭﻰ ..

ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم

وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ ..

وأﺧﺎف ﻻﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ

ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ ..

ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ و ﻏﻠطﺗﻰ أﻧﻰ ﻓﺿﻠت اﺳﻣﻊ ...