" الوطنية للإسكان للنقابات المهنية " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم





تصدر سهم" الوطنية للاسكان للنقابات المهنية " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً ، فى ختام تداولات اليوم " الأربعاء " ، بنسبة 92% محققاً 28.9جنيه، تلاه سهم " سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية "بنسبة 6.2% مغلقاً 3 جنيه، ثم " اسمنت بورتلاند طرة المصرية" بنسبة 3.8% محققاً 7.2 جنيه.





وجاء سهم " بى انفستمنتس القابضه " بنسبة 3.1% محققاً 7.4جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) " بنسبة 2.5% مغلقاً 5.8 جنيه.



