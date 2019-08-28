سهم " رواد السياحة – رواد " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم بسعر 7.7 جنيهات
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:55 م
نيفين سمير
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تصدر سهم، " رواد السياحة – رواد " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الأربعاء " ، بنسبة 9.7% محققاً 7.7جنيه، تلاه سهم " البنك المصري لتنمية الصادرات "بنسبة 8.2% مغلقاً 9.3 جنيه، ثم " النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل " بنسبة 8% محققاً 19.2 جنيه.
وجاء سهم " مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو " بنسبة 85% محققاً 69 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " شركة النصر للأعمال المدنية " بنسبة 7% مغلقاً 10.8 جنيه.
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