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سهم " رواد السياحة – رواد " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم بسعر 7.7 جنيهات

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:55 م
سهم رواد السياحة – رواد يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم بسعر 7.7 جنيهات
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
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نيفين سمير
 

تصدر سهم، " رواد السياحة – رواد " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الأربعاء " ، بنسبة 9.7% محققاً 7.7جنيه، تلاه سهم " البنك المصري لتنمية الصادرات "بنسبة 8.2% مغلقاً 9.3 جنيه، ثم " النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل  " بنسبة 8% محققاً 19.2  جنيه.

وجاء سهم " مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو " بنسبة 85% محققاً 69 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " شركة النصر للأعمال المدنية " بنسبة 7% مغلقاً 10.8 جنيه.

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