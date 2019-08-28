361.1 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة اليوم الأربعاء 28-8-2019

إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة اليوم علي نسبة 74.28% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.23%، والعرب على 7.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.99%.

ومالت صافى تعاملات الأجانب والعرب للشراء بقيمة361.1 مليون، 60.5 مليون جنيه علي التوالي ،فيما مالت صافى تعاملات المصريين للبيع بقيمة 421.7 مليون جنيه.