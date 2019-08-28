البورصة تسجل "تداولات" تصل الي مليار جنيه بختام التعاملات

سجلت أحجام التداول على الأسهم في ختام تعاملات اليوم الأربعاء ، نحو 181.8 مليون ورقة مالية بقيمة 995 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.3 ألف عملية لعدد 170 شركة،وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة





وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بلغت نحو 3.8 مليار جنيه ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون تاولات قيمتها 2.8 مليار جنيه أما سوق خارج المقصورة فبلغت تداولاته 13.6 مليون جنيه .





من جانبه ، إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، ودعم من دخول سيولة مؤسسية بالقياديات و ارتفاع التجارى الدولى صاحب الوزن الاكبر بالمؤشر لمستويات قياسية ليغلق علي ارتفاع تجاوز الـ4.3% منهيا عند 78.9 جنيه للسهم، وبتداولات قاربت علي المليار جنيه .





وربح رأس المال السوقى بقيمة 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.961 مليار جنيه.









وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية ، فقد قفز مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 14595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 551 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة



