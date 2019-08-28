الموافقة على "17 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز" الأبرز.. تفاصيل اجتماع "الوزراء" الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات أبرزها الموافقة على 17 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.





في مستهل الاجتماع هنأ رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، راجياً من الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن والأمة الإسلامية بالخير والأمن والرخاء.





مصر تتصدر دول القارة بتقرير ديلويت في المشروعات الإنشائية

وأشاد رئيس الوزراء بالنتائج الإيجابية لمُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع G7 بفرنسا، مؤكداً أن التواجد القوى والمؤثر من جانب مصر فى سائر المحافل الدولية، يعكسُ مكانة الوطن فى مختلف الدوائر الإقليمية والعالمية، لاسيما فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام ومساعيها للنهوض باقتصاد القارة ودفع جهود التنمية لخدم شعوبها، لافتاً إلى حرص جميع القادة والمسئولين الذين التقاهم الرئيس خلال مشاركته فى القمة، على الإشادة بما حققته مصر خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة بها على كافة الأصعدة.





وأكد رئيس الوزراء، حرصه على مُتابعة التقارير المُختلفة حول المؤشرات الاقتصادية فى مصر، وعلى رأسها معدلات التضخم، والبطالة، ومعدلات التنمية، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تؤكد السير فى الطريق الصحيح وتحقيق النتائج المخطط لها، لافتاً فى هذا الصدد إلى أحد التقارير المهمة التى صدرت مؤخراً، وهو تقرير ديلويت لاتجاهات الإنشاءات فى أفريقيا، الذى يبحث فى اتجاهات القطاع على مستوى القارة والمنطقة والدولة الواحدة، وتعدُ شركة ديلويت، واحدة من أكبر بيوت الخبرة فى العالم، وتدخل ضمن قائمة الأربعة الكبار (Big 4) فى هذا المجال، ويقع مقرها الرئيسى فى نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.





وأشار مدبولى إلى أن التقرير المشار إليه أكد تصدر مصر دول القارة الأفريقية من حيث عدد وقيمة المشروعات الإنشائية فى قطاع التشييد والبناء، خلال 2018، حيث شهدت مصر فى الإجمالى 46 مشروعاً، تمثل 9.5% من إجمالى المشروعات فى أفريقيا خلال العام، بقيمة إجمالية 79.2 مليار دولار، بنسبة 17% من إجمالى قيمة المشروعات فى القارة، وشهدت منطقة شمال أفريقيا أكبر تغير من حيث عدد وقيمة المشروعات مقارنة بأى منطقة أخرى بالقارة خلال 2018، مع زيادة قدرها 172.5% فى عدد المشروعات وزيادة بنسبة 92.3% فى قيمتها الإجمالية بالدولار الأمريكي.





17 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز

ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لعدد 17 اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز واستغلالهما، والتي تنصُ على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، بعدد من المناطق، تشمل: شمال بني سويف، وغرب الفيوم، وجنوب شرق سيوة، وشمال غرب الأمل بخليج السويس، ومناطق غرب الفيوم وجنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، وشمال شرق العامرية البحرية، وشرق دمنهور الأرضية. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، الاستمرار في طرح المزايدات والفرص الاستثمارية في هذا القطاع، بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية، ويشجع الاستثمارات الخارجية فى هذا القطاع المهم.





أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تقريرا بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019. كما تمت إحاطة المجلس بتقرير بشأن أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019، بما يتضمن مساهمات الصندوق في تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت التي تتولى تدريب العاملين لديها، إما بمراكز التدريب الخاصة بها، أو من خلال استقدام بعض الخبراء الأجانب أو المحليين لتدريب العاملين بها، أو إيفاد العاملين لديها في بعثات تدريبية خارجية أو داخلية.





العفو عن بعض المحكوم عليهم

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.



