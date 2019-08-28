شاب من خارج الوسط الفني يخطف قلب منة شلبي

أفادت تقارير صحفية عن استعداد الفنانة منة شلبي لإعلان خطوبتها قريبًا، قبل نهاية فصل الصيف، وأن الفنانة زيزي مصطفى، والدة منة رحبت بخطوبتها من هذا الشاب.

وأوضحت تلك التقارير أن منة شلبي تعيش حاليا قصة حب مع هذا الشاب، وأنها اعترفت بنفسها بهذه العلاقة العاطفية للمقربين منها، وتفكر جدياً في الزواج منه.

يذكر أن منة شلبي قد ارتبطت بالمخرج خالد يوسف منذ سنوات طويلة، إلا أنهما انفصلا بعد فترة قصيرة، وكشفت والدتها الفنانة زيزي مصطفى أنها كانت غير راضية عن هذا الارتباط.

منة شلبي يعرض لها حاليا فيلم "خيال مآته" بطولة أحمد حلمى وحسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

وحقق فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمى إيرادات ضعيفة في موسم عيد الأضحى الماضي، ويمثل الفيلم عودة للنجم أحمد حلمى بعد احدث أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.

وظهر أحمد حلمي في البرومو بشخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها ومن المعروف أن أحمد حلمى يظهر فى الفيلم بثلاث شخصيات.

وكانت منة شلبي وأحمد حلمي قد تعاونا معا فى فيلمين الأول عام 2007 بعنوان "كده رضا" وشارك فى بطولته خالد الصاوى أيضاً، من إخراج أحمد نادر جلال، والثانى عام 2008 بعنوان "أسف على الإزعاج" وشارك فى بطولته محمود حميدة، ودلال عبد العزيز، ومن إخراج مرعى.