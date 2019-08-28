التجمع اليمني (كاريكاتير) الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:28 م Advertisements طباعة Advertisements طباعة تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر استطلاع رأي هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟ نعم 41.8491% لا 48.4185% لا أهتم 9.7324% تصويت الأكثر قراءة عاجل.. مجلس الدولة يحسم الجدل حول "العلاوات الخمس" شاب يبعث رسالة غزل لمذيعة "الحدث".. والأخيرة تفاجئه برد غير متوقع! رسميا..عبد الله السعيد يورط بيراميدز أمام حرس الحدود شوبير يعلن مفاجأة في اسم مدرب الأهلي الجديد من هو سيمون مسوفا المرشح لخلافة أزارو في الأهلي؟ الأهلي يضم صفقة جديدة.. وضربة معلم من الخطيب ظهرت حالا.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني عبر هذا الرابط نجل رئيس الأهلي السابق ينفي إلقاء القبض على والده مباريات اليوم كأس مصر الزمالك - x 20:00 - مصر المقاصة دوري أبطال أوروبا أياكس أمستردام - هولندا - x 21:00 - أبويل نيقوسيا - قبرص كأس محمد السادس للاندية الابطال الكويت - الكويت - x 18:15 - الشرطة - العراق