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رانيا محمود تضيف ذهبيتي الكلين والمجموع بوزن ٧١ كجم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:54 م
رانيا محمود تضيف ذهبيتي الكلين والمجموع بوزن ٧١ كجم
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علي نبوي
 
أضافت الرباعة المصرية المتألقة رانيا محمود ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية رقم ١٢ والمقامة حاليا في المغرب.

وتوجت الرباعة المصرية صاحبة ال١٨ عاما بميداليتين في الكلين والمجموع، حيث رفعت ثقلا وزنه ١٢٥ كجم في الكلين وبمجموع ٢٢٤ كجم لتحصد ميداليتين.

وسبق لرانيا محمود وأن توجت بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف لوزن ٧١ كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٩ كجم وببراعة شديدة لتهدي البعثة أول ميدالياتها الذهبية يوم الأربعاء.

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