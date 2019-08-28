"البنوك" تقود سوق أبو ظبي للتراجع بختام التعاملات

تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية جلسة اليوم مع تعرض الأسهم الكبرى وفي مقدمتها "البنوك" إلى بعض عمليات جني الأرباح السريع.





وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.04 بالمائة، بما يُعادل 2.19 نقطة، ليغلق عند مستوى 5128.56 نقطة.





وبلغ حجم تداولات البورصة على مدار جلسة اليوم 60.360 مليون درهم، بسيولة وصلت إلى 177.525 مليون درهم، بعد تداول 1562 صفقة.





وعلى مستوى القيمة السوقية، فقد زادت بمقدار 644 مليوناً من 523.105 مليار درهم يوم أمس، إلى 523.749 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.





قطاعياً، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.39 بالمائة، بينما استقر دون تغيير قطاع الطاقة، فيما ارتفع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 0.73 بالمائة، وجاء من بعده قطاع العقارات بنسبة 0.15 بالمائة.





وتصدر الأسهم الخاسرة سهم شركة مجموعة الشارقة بنسبة 10 بالمائة إلى سعر 0.77 درهم، بينما تصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بنسبة 11 بالمائة ليغلق عند سعر 1.11 درهم.





وكان السهم الأنشط على مستوى الكميات والقيم هو سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" بعد تداول 21.278 مليون سهم، وتسجيل سيولة وصلت إلى 56.812 مليون درهم.





وبخصوص أداء قياديات السوق، هبط سهم شركة دانة غاز بنسبة 0.91 بالمائة إلى سعر 0.98 درهم، وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.78 بالمائة إلى سعر 15.28 درهم.





وعلى الجانب الآخر، سجل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً بنسبة 1.20 بالمائة إلى سعر 5.02 درهم، وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.60 بالمائة إلى سعر 8.40 درهم.