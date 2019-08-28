عفاف راضي في أحدث ظهور لها.. شاهد كيف تغيرت ملامحها (صور)

في أحدث ظهور لها، فاجئت النجمة الكبيرة عفاف راضي، بظهورها خلال تواجدهما في مطار القاهرة الدولي بسبب سفرهما إلى سوريا، لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته الـ61.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام " صورة لها مع الفنانة عفاف وظهرت كلا من عفاف راضي وبوسي شلبي في الصورة.

وكتبت"شلبي": "أجمل حاجة إني مع الصوت الجميل عفاف راضي في المطار الي سوريا وهتغني في افتتاح معرض دمشق الدولي".

ومن المقرر أن تحيي عفاف راضي حفلا غنائيا على مسرح دار أوبرا دمشق ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في أولى حفلاتها بعد فترة غياب طويلة استمرت لـ 7 سنوات من التوقف عن إحياء الحفلات الغنائية .

وتقدم الحفل يوم 31 أغسطس المقبل بصحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو كمال سكيكر .

كما نشرت بوسي شلبي أيضا صورة برفقة عفاف راضي مع النجوم إلهان شاهين وصفية العمري ومحمود حميدة من المطار، وعلقت عليها قائلة: "إلي سوريا معرض دمشق الدولي".

وتعتبر عفاف راضي من أجمل الأصوات على الساحة، وهي من مواليد المحلة الكبرى ثم أتت إلى القاهرة، وعملت في برامج الأطفال لمعت في نهايه السيتينيات وبدايه السبعينيات غنت الأغنيات العاطفية، وأغنيات الأطفال، درست في الكونسير فتوار، وهي في العاشرة من عمرها فدرست البيانو وحصلت على البكالوريوس بتقديرامتياز وهي في سن الثامنة عشرة.

وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة من أكاديميه الفنون، وعملت في مسرحيات غنائية منها الأرملة الطروب، ياسين والدي، أة يا غجر، دنيا البيانولا، على فين يا دوسه، ولها فيلم واحد فقط في السينما هو مولد يا دنيا (1976) ، تزوجت من الطبيب كمال خلوصى، عمها هو المخرج الكبير الراحل الأستاذ سيد راضي، من أغنيتها ردوا السلام، وحدي قاعدة في البيت، هوا يا هوا، عطاشى، والنبى تبسم، تعالى جنبي، لحن لها كبار الملحنين مثل بليغ حمدي ، ظهرت في اواخر الستينات في حفلات أضواء المدينة ومثلت في فيلم مولد يا دنيا مع محمود ياسين ومحيي إسماعيل، من أشهر أغانيها تسأل يا حبيبي، مصر هي أمي، ابعد يا حب، المولد-بستان من الفرح ، تساهيل، تعالى جنبي ، جرحتني عيونة السودا ، حبيتك ، راح وقالوا راح ، ردوا السلام ، سلم سلم ، يطر يا حمام الدوح ، شاق الليل ، عطاشى، عوج الطاقية قال لي تعالى، قضينا الليالي، كله في المواني، لمين يا قمر، هو الطريق، هوا يا هوا، والنبي ده حرام، وعدى ع الغربه ، ولما بيهل المسا ، يا وابور الساعة 12 ، يلا يا دنيا ، يمكن علي باله ، يهديك

كما غنت مجموعة أغاني الاطفال منها، هم النم، سوسة سوسة ، يلا بينا .. وكانت معظم أغاني الاطفال من اشعار الرائع سيد حجاب .وابدع في تلحينها وتوزيعها الموسيقي الراحل -عمار الشريعي..

وكانت أشهر أغنيات عفاف راضي ردوا السلام ـ هوا ياهوا ـ تساهيل ـ والنبي ده حرام ـ يهديك يرضيك ـ تعالي جنبي ـ لمين يا قمر ـ شبيك لبيك ـ يمكن علي باله ـ طير يا حمام الدوح ـ وقالوا راح ـ عشاق الليل ـ جرحتني عيونه السوده ـ حاسب وأنت ماشي ـ كله في الموانيء ـ قالي تعالي ـ بحلم ببلاد يعيدة ـ وبتسأل يا حبيبي ـ أنا ملك أمرك ـ هو الطريق وضحكتلي ـ كذبة كبيرة ـ فتن الذي ـ حبي منيتي ـ يا شادي اسمعنا ـ ياليل الصب ـ كم في الغربة ـ مصر هي أمي ـ وعدي علي الغربة ـ سهر الحبايب ـ سوسة كف عروسة ـ هم النم ـ شمس الشموسة ـ حادي بادي ـ أمشي عنه ـ حاباحابا ـ ياقطتي ـ تاتا تاتا ـ اصحي دنيا.

وكانت ابرز أعمالها الفنية قدمت للمسرح: عصفور الجنة ـ وطني عكا ـ ياسين ولدي ـ دنيا البيانولا ـ علي فين يا دوسة ـ الشخص ـ نسمة سلام ـ جحا ـ آه يا غجر ـ لن تسقط القدس ـ بالإضافة إلي مسرحيتي الأرملة الطروب ولابوهيم اللتين قدمتهما في الأوبرا.

كما قدمت للسينما فيلم مولد يا دنيا بطولة محمود ياسين ـ عبد المنعم مدبولي ـ لبلبة وسعيد صالح، وحقق نجاحا باهرا واستمر عرضه أكثر من30 أسبوعا. وللتليفزيون قدمت مسلسل: زمن الحلم الضائع إخراج وفيق وجدي وللإذاعة قدمت مسلسلا وحيدا بعنوان حبي أنا شاركها بطولته الملحن بليغ حمدي.



