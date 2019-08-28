بورصة دبي تربح 656 مليون درهم بختام جلسة الأربعاء

واصل سوق دبي المالي تسجيل أداء إيجابي لثالث جلسة على التوالي، بعد ارتفاع مؤشره العام بنهاية تداولات اليوم تزامناً مع تحسن شهية المتعاملين وتنفيذهم لعمليات شراء انتقائي على الأسهم العقارية.





وزاد المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.24 بالمائة، بما يوازي 6.51 نقطة، لينهي عند مستوى 2757.80 نقطة





ووصل حجم التداولات إلى 95.642 مليون سهم، بسيولة قدرها 129.596 مليون درهم، بعد تداول 2139 صفقة.

وبخصوص القيمة السوقية، فقد زادت بقيمة 656 مليون درهم، من قيمتها البالغة 361.356 مليار درهم في جلسة أمس، مقارنة بإغلاقها عند 362.012 مليار درهم في جلسة اليوم.





وتباينت أداءات القطاعات، حيث ارتفع كل من السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77 بالمائة، تلاه العقارات بنسبة 0.72 بالمائة، ثم زاد قطاع البنوك بنسبة 0.03 بالمائة، بينما هبط قطاع الخدمات بنسبة 2.14 بالمائة، ثم تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39 بالمائة.





وكان في صدارة الأسهم الرابحة سهم مصرف السلام – السودان بعد نموه بنسبة 13.08 بالمائة ليصل إلى 1.21 درهم، بينما تصدر الأسهم المنخفضة سهم شركة "أمانات القابضة" بعد هبوطه بنسبة 3.68 بالمائة ليغلق عند سعر 0.915 درهم.





وكان أنشط الأسهم على مستوى القيمة سهم بنك دبي الإسلامي بسيولة قدرها 29.896 مليون درهم، فيما كان الأكثر نشاطاً على مستوى حجم التداول سهم مجموعة جي إف إتش المالية المدرج في سوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت بعد تداول 22.674 مليون سهم.





وعلى مستوى أداء قياديات البورصة، ارتفع سهم شركة داماك العقارية بنسبة 3.47 بالمائة إلى 0.95 درهم، وسجل سهم شركة إعمار العقارية نمواً بنسبة 1.01 بالمائة ليصل لسعر 5 دراهم، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 0.91 بالمائة إلى سعر 0.22 درهم، وتلاه سهم بنك الإمارات دبي الوطني بعد ارتفاعه 0.44 بالمائة إلى سعر 11.50 درهم.





وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 0.76 بالمائة لسعر 1.30 درهم، وتلاه انخفاض سهم شركة أرابتك بنسبة 0.63 بالمائة إلى سعر 1.59 درهم.