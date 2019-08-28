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رئيس نقل الكهرباء توقع ٣ عقود جديدة بقيمة 985 مليون جنيه

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:39 م
رئيس نقل الكهرباء توقع ٣ عقود جديدة بقيمة 985 مليون جنيه
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وقعت، اليوم الاربعاء، المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ثلاثة عقود للممارسة المحدودة رقم 30/2018/2019 وذلك لنهو الأعمال الإنشائية والبنية التحتية وتوصيل التغذية الكهربائية للساحل الجنوبى الشرقى بمنطقتى مرسى علم وبرنيس.

 

 

وأوضحت مشالى فى تصريحات لها، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد طرحت الممارسة المحدودة بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة وذلك لتنفيذ الخط الهوائى الكهربائى القصير / مرسى علم/ برنيس جهد 220 ك.ف بطول حوالى 300 كم بعدد 6 لوط يتضمن كل لوط 50 كم .

 

 

وأضافت أنه تم توقيع العقود مع كل من شركة State Grid الصينية ، وشركة السويدى إليكتريك T&D ، وشركة الجيزة لصناعة الكابلات .

 

 

كما أضافت أن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ حوالى 985 مليون جنيه مصرى ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (6) شهور من تاريخ خطاب الإسناد يوليو 2019 .

 

 

تأتى مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  .

 

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