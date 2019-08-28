الاحتلال يغلق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مجاله الجوي، اليوم الأربعاء، أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان بشريط عرضه 6 كيلومترات.





ونقل موقع "ديبكا" الإسرائيلي الاستخباراتي، عن مصادر عسكرية، قولها إن "الجيش أغلق، اليوم الأربعاء، المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان للرحلات الجوية".





يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، فرض قيود على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان.





وأكد في بيان أن "قوات جيش الدفاع تبقى في حالة جاهزية دائمة لسيناريوهات عدة، ووفقا لتقييم الوضع يتم اتخاذ قرارات حول نشر واستعداد قوات جيش الدفاع".





وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله توعد إسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سوريا، ووعد بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان، بعد انفجار واحدة منها وسقوط أخرى في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.





ونفذت إسرائيل خلال 24 ساعة 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.



