للمرة الثانية .. بورصة "الكويت" تنهي التعاملات علي صعود جماعي للمؤشرات

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات يوم الأربعاء مرتفعة بشكل جماعي؛ وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع، على الرغم من تراجع وتيرة التداولات.





وارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية عند الإغلاق 0.2 بالمائة صعوداً إلى النقطة 5950.31 رابحاً نحو 12 نقطة.





كما ارتفع مؤشر السوق الأول في ختام التعاملات 0.23 بالمائة بإقفاله عند مستوى 6542.33 نقطة بمكاسب بلغت 15.33 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيسي 0.11 بالمائة رابحاً 5.13 نقطة عند مستوى 4787.44 نقطة.





وتراجعت سيولة البورصة اليوم 29 بالمائة لتصل إلى 21.85 مليون دينار مقابل 30.77 مليون دينار بالأمس، كما تقلصت أحجام التداول 34.2 بالمائة إلى 108.17 مليون سهم مقابل 164.43 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.





وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.05 بالمائة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها الاتصالات بواقع 0.15 بالمائة.





وجاء سهم "بيان" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 6 بالمائة، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 10.7 بالمائة.





وحقق سهم "بنك الخليج" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.88 مليون دينار مرتفعاً 0.68 بالمائة بعد أن كانت بدايته حمراء في النصف الأول من التعاملات.





على الجانب الآخر، تصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط الكميات بتداول 11.32 مليون سهم بقيمة 636.8 ألف دينار مرتفعاً عند الإغلاق 2.16 بالمائة.