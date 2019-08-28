منتخب العراق يحرم الإسماعيلي من لاعبه الجديد في مباراة أهلي بني غازي

أصبح لاعب الإسماعيلي الجديد، العراقي الدولي همام طارق، مهدد بالغياب عن صفوف الفريق في مباراة أهلي بني غازي في البطولة العربية، والتي مقرر لها يوم 13 سبتمبر المقبل، وهذا بعدما تلقى همام إستدعاء من قبل منتخب بلاده العراق للمشاركة في بعض المباريات الدولية خلال فترة التوقف الدولي، وعلى رأسها مباراة البحرين المقرر لها 5 سبتمبر المقبل بتصفيات كأس العالم 2022، وكذلك مباراة العراق وأوزبكستان الودية والمقرر لها يوم 10 سبتمبر المقبل.





وبحسب ما ذكرته الصحف المصرية، فإن نادي الإسماعيلي، كان قد خاطب مسؤولي السفارة المصرية في العراق، لإنهاء تصريح العمل الخاص باللاعب من أجل أن ينضم إلى تدريبات الفريق في فترة الإعداد، وبعد ذلك قد تم استخراج التأشيرة للوافد الجديد همام طارق تمهيداً لحضوره للإسماعيلية وهذا بعدما كان الإسماعيلي قد خاض مفاوضات مطولة مع اللاعب ومع ناديه نادي استقلال طهران الإيراني.





ويذكر بأن اللاعب طارق همام من مواليد 10 فبراير 1996، أي إنه يبلغ من العمر 23 عام، ولكن رغم ذلك شارك اللاعب في أكثر من 50 مباراة دولية رفقة منتخب أسود الرافدين، وكان طارق همام قد بدأ مسيرته مع كرة القدم مع نادي القوة الجوية، وبعد ذلك إنتقل إلى صفوف نادي أهلي دبي الإماراتي، والذي أعاره إلى صفوف نادي الظفرة في الدوري الإماراتي، قبل أن يعود إلى القوة الجوية من جديد ومن ثم إنتقل إلى نادي استقلال طهران.





ويلقب اللاعب طارق همام بـ "ميسي العراق"، وذلك بسبب وجود بعض الشبه الطفيف بينه وبين النجم والأسطورة الأرجنتيني، وكذلك إمتلاكه اللاعب العراقي لإمكانيات فنية رائعة ومميزة، جعلته يشارك في 50 مباراة رفقة منتخب بلاده رغم صغر سنه.



