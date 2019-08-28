صدمة في ريال مدريد.. إيسكو ينضم لضحايا الإصابات

تلقى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان ضربة موجعة قبل مباراة الفريق المقبلة أمام مضيفه فياريال في الدوري الإسباني.









وتتمثل الضربة الموجعة التي تلقاها زيدان في إصابة صانع ألعاب الفريق الملكي إيسكو وغيابه عن الفريق لمدة ٣ أسابيع.









وكشفت صحيفة الماركا أن إيسكو يعاني من الإصابة وسغيب عن النادي الملكي لمدة ٣ أسابيع حتى التعافي من الإصابة.









فيما قال النادي الإسباني في بيان :"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم ، تم تشخيص إصابة لاعبنا إيسكو بمشكلة عضلية في الفخذ الأيمن وبانتظار التطورات".









فيما أشارت إذاعة كادينا سير بأن إصابة إيسكو ستجعل مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام فياريال و أيضا مشاركته المحتملة مع المنتخب في فترة توقف الدولي، في خطر.









ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".









وكان ريال مدريد قد تعادل في المباراة الماضية أمام أتلتيك بيلباو بهدف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو.



