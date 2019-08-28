"سوق الأسهم السعودية" ينفذ 6 صفقات خاصة بقيمة 308.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 6 صفقات خاصة على 4 أسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 308.5 مليون ريال، من خلال 10.69 مليون سهم.





ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ أكبر الصفقات من على سهم "المراكز"، بقيمة بلغت 293.39 مليون ريال عند سعر 28.55 ريال.





وتم صفقتين على "صافولا"، بنحو 5 ملايين ريال عند سعر 31.20 ريال للصفقتين.





وتم تنفيذ صفقة واحدة على سهم "العربي"، بـ3.6 مليون ريال، عند سعر 24.06 ريال.





والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.





ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.





بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.





وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أمس الثلاثاء، تنفيذ 9 صفقات خاصة على مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري، بقيمة إجمالية بلغت 757.17 مليون ريال.





ويبدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.