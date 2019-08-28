غادة عبدالرازق وهاني رمزي وطارق لطفي ببرنامج "واحد من الناس" علي النهار

يستضيف اﻻعلامي د. عمرو الليثي في حلقات خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة النهار من السبت الي الاثنين المقبل نخبة من نجوم الدراما والسينما المصرية في أمسيات فنية خاصة وتذاع في التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة النهار، حيث تحل النجمة غادة عبد الرازق في سهرة السبت وتكشف أسرار خاصة عن احدث أعمالها الفنية مسلسل "حدوتة مرة"، كما يحل النجم هانى رمزى في سهرة الأحد ويكشف لأول مرة عن أسرار في حياته الخاصة وعلاقته بزوجته وابنائه ويعترف بأصعب المواقف التي واجهته ويحكي عن كواليس لايعرفها احد عن أعماله الفنية.

وفي سهرة الاثنين المقبل النجم طارق لطفى في سهرة فنية خاصة يكشف فيها نشأته وأبرز المحطات الفنية بحياته.

يذاع برنامج "واحد من الناس" من السبت الي الاثنين في التاسعة والنصف مساء علي شاشة النهار.

يذكر أن النجمة غادة عبدالرازق عرض لها موسم رمضان الماضي مسلسل "حدوتة مُرة" وشارك في بطولته كلا من الفنانين محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والعمل من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد.

تجدر الإشارة إلى أن النجمة أنغام قدّمت شارة المسلسل التي تحمل الاسم نفسه "حدوته مرّة" بصوتها دون أن تحصل على أي أجر، حيث قامت بذلك كهدية منها هي وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الذي ساهم أيضًا في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

على صعيد آخر، أكد السيناريست حمدي يوسف أنه بصدد التحضير لمسرحية جديدة من تأليفه، ويعود من خلالها للتعاون مع النجم هاني رمزي الذي قدم له من قبل مسلسلي "عريس ديلفري" و"ابن النظام" ، مشيراً إلى أن المسرحية تدور في إطار كوميدي استعراضي ولم يستقر بعد على الاسم النهائي لها.

وأضاف يوسف أن العمل سوف يضم نخبة من نجوم الكوميديا منهم الفنان الكبير احمد بدير ، بجانب بعض نجوم الغناء ، مؤكداً أنه جاري التعاقد مع شاعر غنائي وملحن لعمل الاستعراضات المناسبة لأحداث المسرحية.

وأوضح أنه يسعى جاهداً من خلال هذا العمل إعادة المسرح الكوميدي الاستعراضي إلى أزهى عصوره ، وأنه سيعلن قريباً عن تفاصيل اخرى خاصة بالعمل الذي يأمل أن ينال إعجاب الجمهور.