نكشف سبب تأخر الإعلان عن رحيل أيمن حفني







وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تعمدت الإعلان عن الصفقة بعد لقاء الفريقين اليوم ببطولة كأس مصر بسبب خوفهم من مشاركة اللاعب وتألقه مع المقاصة ومن ثم تحميلهم مسئولية رحيله عن الفريق والتعرض لانتقادات كبيرة من جانب الجماهير والإعلام.







وفضل مسئولو الزمالك الإعلان عن رحيل اللاعب عقب مباراة اليوم لضمان عدم مشاركته وفتح الباب بعدها لرحيله عن الفريق بسبب إصراره الشديد على الانضمام إلى المقاصة.







ويتنافس الإسماعيلي والمقاصة على ضم أيمن حفني لكن الأخير يميل إلى فريقه السابق الفيومي بسبب حالة الاستقرار الإداري هناك بشكل أكبر بجانب الدعم المالي على عكس الوضع في الدراويش بسبب المشاكل التي كانت قائمة من قبل.







ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر للمقاصة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين للاعبي الفريق الأبيض وضرورة تحقيق الانتصار فيها للمنافسة على اللقب والرغبة في تحقيقه لتعويض ضياع بطولة الدوري.







وتضم قائمة الزمالك كل من:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

في خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد







ويفتقد الزمالك في مباراة اليوم لخدمات العديد من اللاعبين ومنهم أيمن حفني ومحمد عنتر وإسلام جابر ومحمد عبد السلام والمغربي خالد بوطيب ومحمد حسن الذي تعرض للإصابة في مباراة ديكاداها الصومالي الماضية والتي انتهت بفوز الأبيض بنصف دستة أهداف نظيفة في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا بعد الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 7-0.



تحدث مصدر داخل للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن سبب تأخر الإعلان عن انضمام أيمن حفني لاعب الفريق إلى صفوف مصر للمقاصة خلال الموسم المقبل.