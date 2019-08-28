رزان تتأثر بنظريات رضوى الشربيني وتتعمد إهانة الرجل الشرقي في "إن كنك زلمي لاقيني" (فيديو)

طرحت النجمة اللبنانية رزان، أول أعمالها الغنائية بعنوان "ان كنك زلمي لاقيني"، وهي أغنية تتمرد فيها على الرجل الشرقي.

بالرغم من أن رزان بدأت مشوارها الفني منذ فترة قليلة، ولكنها حققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا بين عدد كبير من الجمهور الذي عشق حضورها وصوتها القوي.

وبالأمس أثارت رزان ضجة كبيرة بأول أعمالها الغنائية بعنوان "إن كنك زلمي لاقيني"، التي أشعلت غضب فئة ليست بقليلة من الشباب عبر السوشيال ميديا.

اعتبر عدد كبير من الشباب أن هذه الأغنية هي بمثابة إهانة كبيرة للرجل الشرقي لما تحمله من كلمات جريئة وقاسية، متهمين إياها بإتباع أسلوب الإعلامية المصرية رضوى الشربيني والتي دائما ماتهاجم الرجل.

وفور طرح الأغنية، انقسمت الآراء عبر السوشيال ميديا مابين مؤيد ومعارض، فبالرغم من معارضة فئة كبيرة من الجمهور للأغنية واعتراضهم عليها، إلا أننا لاحظنا في الوقت ذاته، وجود فئة أخرى مؤيدة لها ومعجبة بمضمونها الجرئ واصفين رزان بأنها أول فتاة تتمرد على الطباع الحادة للرجل الشرقي وتخرج من عباءة التكرار والنمطية بهذا العمل.

الأغنية إيقاعية شبابية، وتدور حول فتاة تحذر حبيبها وتتمرد على طريقته في التعامل معها وتؤكد أنها لن تسمح له بعد ذلك بإهانة كرامتها.

وأبدعت رزان في تقديم الأغنية بنبرة صوت حماسية تتماشى مع مضمونها، وأصابت الاختيار في طرح عملًا غنائيًا مختلفا وسيلمس قلوب عدد كبير من الفتيات والسيدات اللواتي يقعن في مثل هذه المشكلة.

وتقول كلمات الأغنية:

"وطيّ صوتك انت وعم تحاكيني

ما بسمحلك ترفع صوت ان كنّك زلمي لاقيني.

الأغنية من كلمات نسيم العلم - الحان هيثم زياد - توزيع طوني سابا - ماستر محمد المقهور - انتاج ZR PRODUCTIon.