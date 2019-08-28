خبير هندسة فضاء: مصر ستصمم قمر صناعي يجمع دول أفريقيا (فيديو)

قال الدكتور محمد محمود، خبير هندسة الفضاء في اليابان، إن مؤتمر التيكاد 7 هو مؤتمر لدعم القارة الأفريقية وتنميتها.





وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن مؤتمر التيكاد 7 سيطرح مبادرة هامة وهي التعاون بين وكالة الفضاء الأفريقية الموجودة بالقاهرة ووكالة الفضاء اليابانية الجايكا، لتصميم قمر صناعي على مستوى القارة الإفريقية تشترك فيه جميع دول القارة بدعم مباشر من دولة اليابان، بحيث تقوم مصر بتصميم القمر الصناعي بنظام الحاسب والبرمجيات، وتقوم الدول الأفريقية بتصميم باقي الأنظمة بإشراف اليابان.





وتابع، أن الأقمار الصناعية هامة لمصر في اكتشاف ما هو موجود على سطح الأرض وما هو موجود في باطنها، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير بشكل سريع نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر.





وترأّس الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد اليوم الأربعاء.





وألقى الرئيس كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة وضح فيها موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية، والتي تتناغم مع أجندتها لعام 2063 والمحاور المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة مع القارة الأفريقية، والتي جاءت في الخطاب الذي ألقاه الرئيس السيسي فور توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى.





وتشارك مصر في القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي وعضوًا فاعلًا على الساحة الأفريقية، وخصوصًا في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الأفريقي في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار.





وتكمن أهمية التيكاد لمصر وأفريقيا في أن: تعقد قمة التيكاد السابعة تحت رئاسة مشتركة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث إن اليابان مهتمة بتعزيز التعاون الثلاثي مع القارة الأفريقية.





تعد "تيكاد 7" خطوة في غاية الأهمية لدول القارة الأفريقية، خاصة وأن مصر الحاضرة رئيس الاتحاد الأفريقي العام الحالي، ما يعزز فرص التعاون بين الجانب الأفريقي والياباني، ويزيد من التنافس الصيني الياباني على الاستثمار في القارة السمراء.





كما أن اليابان كدولة صناعية كبرى لديها إمكانيات هائلة وقدرات تكنولوجية فائقة، ودعمها لأفريقيا بهذه الإمكانيات التي تمتلكها تجذب الاستثمارات العالمية للقارة، الأمر الذي ينعكس على مواجهة الإرهاب وتوطين الشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية.





كما أن التعاون مع اليابان يجعلها تدعم قضايا القارة السمراء وقضايا حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كشكل آخر من الاستفادة التي ستعود على أفريقيا.



