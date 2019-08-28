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زيارة فجئية من وزير العدل إلى السجن المدني بالمهدية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:10 م
زيارة فجئية من وزير العدل إلى السجن المدني بالمهدية
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مروى الجلاصي
 
أدّى وزير العدل السيد محمد كريم الجموسي يوم أمس الثلاثاء 27 أوت 2019، زيارة فجئيّة إلى السجن المدني بالمهدية، أين عاين ظروف إيداع المساجين.

و تحادث الوزير مع كل من أعوان و إطارات الوحدة السجنيّة، موصيا بضرورة مواصلة العمل على حسن إدماج السجناء و تشريكهم في برامج التكوين والتدريب المتاحة لهم، لتهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة.

كما اطّلع وزير العدل على الفضاء الجديد المخصّص لإطارات و أعوان الوحدة، مشدّدا على ضرورة استكمال تجهيزه في أقرب الآجال.
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