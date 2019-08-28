زيارة فجئية من وزير العدل إلى السجن المدني بالمهدية

أدّى وزير العدل السيد محمد كريم الجموسي يوم أمس الثلاثاء 27 أوت 2019، زيارة فجئيّة إلى السجن المدني بالمهدية، أين عاين ظروف إيداع المساجين.





و تحادث الوزير مع كل من أعوان و إطارات الوحدة السجنيّة، موصيا بضرورة مواصلة العمل على حسن إدماج السجناء و تشريكهم في برامج التكوين والتدريب المتاحة لهم، لتهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة.





كما اطّلع وزير العدل على الفضاء الجديد المخصّص لإطارات و أعوان الوحدة، مشدّدا على ضرورة استكمال تجهيزه في أقرب الآجال.