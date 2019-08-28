بقيادة علي زين.. الوحدة السعودي يفوز على تاوباتي البرازيلي بكأس العالم للأندية

قاد المصري علي زين فريقه الوحدة السعودي للفوز على فريق تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-26 في دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد.









ونجح الوحدة في إنهاء الشوط الأول لصالحه متفوقاً بنتيجة 17-13 وظل محافظاً على النتيجة حتي نهاية اللقاء.









وشارك علي زين في المباراة بشكل كامل وسجل أربعة أهداف من تسع محاولات، ليشارك في تأهل فريقه للدور قبل النهائي لينتظر الفريق الفائز من لقاء برشلونة الإسباني والدحيل القطري الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء.









وانضم علي زين لفريق الوحدة السعودي على سبيل الإعارة من فريق الشارقة الإماراتي.









ويستعد الزمالك بطل مصر في بطولة كأس العالم للأندية لمواجهة فريق كييل الألماني بعد قليل في دور الـ8 بالبطولة المقامة بالمملكة العربية السعودية.