بقيادة علي زين.. الوحدة السعودي يفوز على تاوباتي البرازيلي بكأس العالم للأندية
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:05 م
Advertisements
قاد المصري علي زين فريقه الوحدة السعودي للفوز على فريق تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-26 في دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد.
ونجح الوحدة في إنهاء الشوط الأول لصالحه متفوقاً بنتيجة 17-13 وظل محافظاً على النتيجة حتي نهاية اللقاء.
وشارك علي زين في المباراة بشكل كامل وسجل أربعة أهداف من تسع محاولات، ليشارك في تأهل فريقه للدور قبل النهائي لينتظر الفريق الفائز من لقاء برشلونة الإسباني والدحيل القطري الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء.
وانضم علي زين لفريق الوحدة السعودي على سبيل الإعارة من فريق الشارقة الإماراتي.
ويستعد الزمالك بطل مصر في بطولة كأس العالم للأندية لمواجهة فريق كييل الألماني بعد قليل في دور الـ8 بالبطولة المقامة بالمملكة العربية السعودية.
Advertisements
المزيد عن: كأس العالم للأندية علي زين تاوباتي البرازيلي بطولة العالم للأندية لكرة اليد الوحدة السعودي الوحـدة
- بعد رحيله عن ريال مدريد.."زيدان" رجل الانجازات والأرقام القياسية مع الفريق الملكي
- أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الأثنين الموافق 3-12-2018
- بقيادة علي زين .. يد الشارقة إلى الكويت للمشاركة في «آسيوية الأندية»
- الشارقة يتأهل للدور الثاني في آسيوية اليد رغم الخسارة الدحيل القطري
- الشارقة الإماراتي يفوز على مضر السعودي ويقترب من نصف نهائي آسيوية اليد
- للعام الثاني على التوالي.. الشارقة بطلا" لخليجي السلة الـ 39 للأندية
- بعد الزمالك.. ممثل جديد لمصر في مونديال الأندية لكرة اليد
- قبل انطلاقة الزمالك.. تاريخ مشاركات الأندية المصرية ببطولة العالم لليد وأبرز الإنجازات
- تعرف على مشوار الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد بالسعودية
- مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات| مشاهدة جميع المباريات بث مباشر| الزمالك والمقاصة عبر ON SPORTS HD 1