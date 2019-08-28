استرداد 120 ألف فدان تابع لجامعة الإسكندرية في برج العرب

قدم مجلس جامعة الإسكندرية، فى جلسته المنعقدة، برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، الشكر لكافة الجهات والهيئات الحكومية والتنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، خاصة محافظة الإسكندرية، ومديرية أمن الإسكندرية، وهيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والإدارة العامة للأمن الوطني، وهيئة الأمن القومى بالإسكندرية، ومديرية الزراعة بالإسكندرية، وجهاز حماية أملاك الهيئة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تعاونهم مع الجامعة فى إزالة التعديات على تعرضت لها مزرعة كلية الزراعة ببرج العرب، من خلال التواصل والتنسيق وتضافر الجهود مع هذه الجهات لإسترداد حقها والحفاظ على ممتلكاتها.





وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل فرق عمل دورية من إدارة الجامعة وكلية الزراعة بكافة هيئاتها الإدارية والقانونية لإستكمال الأعمال والمتابعة، واستخراج قرارات إزالة لكل من تعدى على أرض المزرعة وتم تنفيذ حملة لإزالة هذه التعديات يوم الاربعاء الموافق 21/8/2019، للتخلص من كافة التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وتم استرداد مساحة ١٢٠ فدان أرض زراعية للجامعة.





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جامعة الإسكندرية تعلن استعدادها لاستقبال 180 ألف طالب بالعام الجديد





أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، خلال اجتماع مجلس الجامعة، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال ما يقرب من 180 ألف طالب فى بداية العام الدراسى الجديد الذي يبدأ فى 21 سبتمبر القادم، وهنأ المجلس ببدء الدراسة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وتميزها بتخصصات فريدة على مستوى الجامعات المصرية، تم اختيارها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، واستجابة للاحتياجات القومية للدولة فى ضرورة تأهيل كوادر فى مجال تحليل البيانات، باستخدام لغات البرمجة واستخدامها فى استخلاص النتائج.





وأوضح الكردي، أن التحويلات للكلية الجديدة بدأ ورقيًا يوم الاثنين 26/8/2019 من الكليات غير المناظرة بجامعة الإسكندرية، والمناظرة من الجامعات الأخرى فى حدود النطاق الجغرافى لجامعة الإسكندرية، موضحًا أن 154 طالب قاموا حتى الآن بتقديم أوراقهم، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص ملفات الطلبة، حيث سيتم قبول 50 طالب فى كل من البرامج الثلاثة فى مجال تحليلات ومعلومات الرعاية الصحية، وتحليلات الأعمال، وتحليل وسائط الإعلام.





وأضاف الكردي، أن التقديم مستمر لمدة أسبوعين، وأن العام الدراسى الجديد سيشهد تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمعظم الكليات، موضحًا أنه سيتم تنظيم ندوات تعريفية وإرشادية لهم حول نظام برامج الساعات المعتمدة ومزاياها وشروط القبول وأقسام الكليات المختلفة لمساعدة الطلاب فى الاختيار، وتجهيز أماكن استقبال الطلاب، وتوزيع دليل طلابى لكل كلية يتضمن جميع الخدمات التى تقدمها الكلية لطلابها، وتذليل الصعوبات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة وتسهيل العملية التعليمية لهم بإعتبارهم جزء لا يتجزء من النسيج الطلابى الجامعى، وأضاف أنه يجرى الآن الإنتهاء من إستكمال تجهيز المنشآت الجامعية والمعامل والورش، والإنتهاء من إستعدادات المدن الجامعية لإستقبال الطلاب، وأعمال الصيانة الدورية لكافة مرافقها.



