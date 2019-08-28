يطعن والدته بسكين ويحيل شقيقته على المستشفى بعد تعنيفها

أفاقت منطقة سيدي سعيد التابعة لمعتدية بوفيشة من ولاية سوسة صباح اليوم الأربعاء 28 أوت 2019، على جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها عجوز تبلغ من العمر 94 عاما.





وقد تلقّت الهالكة فجر اليوم طعنات قاتلة بواسطة سكين على يد إبنها المضطرب نفسيا، حسب ما أكدته مصادر أمنية بالجهة.





وأكدت ذات المصادر أن القاتل اعتدى أيضا بالعنف الشديد على شقيقته بواسطة عصا، مما استوجب نقلها الي المستشفى الجامعي سهلول ووصفت حالتها بالحرجة، حسب ما أكده معتمد بوفيشة سمير الحاج نصر لموزاييك.





وتمكنت الوحدات الامنية من ايقاف القاتل، وتعهدت مصالح الحرس الوطني بمتابعة الموضوع.