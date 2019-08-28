مختلّ عقليّ يفتك طفلا من والدته ويلقي به على الحائط..!!

أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أنّ مختلا عقليا قام بافتكاك طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من والدته عندما كان يسيران في الطريق العام في جهة المروج من ولاية بن عروس، ثم عمد إلى دفعه بعنف نحو حائط، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى.





وأوضح الحيوني في البرنامج الإذاعي 'أحلى صباح' اليوم الأربعاء 28 أوت 2019، بأ نّ المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق أن صدر في حقّه طلب بالإيواء الوجوبي من طرف مركز شرطة بالجهة قبل الحادثة، قضى إثرها ثلاثة أيام في المستشفى وغادرها.





وأكّد الحيوني أنّ الوحدات الأمنية فور إعلامها بالحادثة، اتخذت الإجراءات اللازمة وسيطرت على المعني بالأمر وتمّ إشعار النيابة العمومية بكل التفاصيل، وأذنت بفتح محضر ''في محاولة قتل'' وقامت بإيقاف المتّهم.