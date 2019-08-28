"حلوان" تشارك فى أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة

تشارك جامعة حلوان، برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، في "أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة" والذي تنظمه جامعة المنوفية تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





يشارك في الأسبوع ٢٥٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، ويتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والفنية والعلمية والجوالة.





تتنافس جامعة حلوان مع الجامعات المصرية خلال الأسبوع في العديد من الألعاب الرياضية - لعبة خماسي كرة القدم الحركي، ولعبة كرة الجرس، والعديد من الألعاب الفردية منها السباحة وألعاب القوى.





كما يخوض الطلاب أنشطة اجتماعية من خلال مسابقة الطالب والطالبة المثليين، ومسابقة الشطرنج، بالإضافة إلي تنافس الطلاب في العديد من الأنشطة الثقافية منها دوري المعلومات ومسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية، والشعر، كذلك يتنافس الطلاب في الأنشطة الفنية التي تتضمن إنشاد ديني وعزف وغناء، أما في النشاط العلمي يتم عقد دوري معلومات علمية، وتحكيم لمسابقة قصة الخيال العلمي، وتقوم الجوالة بعمل كرنفال.





هذا وتقام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة خلال الفترة من ١: ٦ سبتمبر 2019‪،‪ بحضور كوكبة من السادة الوزراء والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة ولفيف من قيادات التعليم في مصر.





ونرشح لكم: تعرف على كيفية التسجيل بالتنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، عن روابط التشعيب الإلكتروني الخاص باختيار الأقسام الداخلية لطلاب الثانوية العامة في بعض الكليات، حيث خصصت الجامعة رابط خاص بكل كلية لملء استمارة التشعيب الإلكتروني الخاصة بها.





وخصصت كلية الآداب رابطا إلكترونيا لتشعيب الطلاب وهو app2.helwan.edu.egarthelwan





ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكتروني للأقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب.





وننشر لكم خطوات كتابة استمارة الأقسام الداخلية بآداب حلوان بطريقة صحيحة:





١- يقوم الطالب بكتابة اسمه باللغتين العربية والإنجليزية





٢- كتابة الرقم القومي الخاص به





٣- كتابة رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة





٤- كتابة اسم المدرسة الخاصة به





٥- نوع الشهادة الحاصل عليها





٦- الدولة الحاصل منها على الشهادة





٧- أرقام الهاتف الخاصة بالطالب





٨- النوع ذكر أم أنثى





٩- تاريخ الميلاد





١٠- الجنسية





١١- العنوان المقيم به الطالب





١٢-المجموع الكلي للطلاب





١٣- تحديد نوع الترشيح الخاص بالطالب "انتظام - انتساب "





١٤- اختيار الأقسام الراغب بالالتحاق بها وترتيبها ترتيبا صحيح





١٥- تحديد كلمة سر خاصة بكل طالب.





نرشح لكم: رئيس جامعة القاهرة يلتقي طاهر أبو زيد لبحث تطوير الفرق الرياضية

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة والشباب الأسبق بمكتبه صباح اليوم بمقر الجامعة.

ونشر رئيس جامعة القاهرة عدة صور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقا: لقاء حول طرق تطوير الفرق الرياضية بالجامعة مع الكابتن: طاهر أبو زيد وزير الرياضة والشباب الأسبق.

وكان الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أعد تقريرا حول المشروع القومي للدراجات (دراجة لكل طالب)، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري.

وأشار التقرير إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح المشروع القومي للدراجات، وأنه جار تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة؛ لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، موضحًا أن هذا المشروع سوف يعرض في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الشهر المقبل استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع في جميع الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقال التقرير إن هذا المشروع يسمح بتوفير دراجات فى الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة.

وأضاف التقرير أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، فضلًا عن استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى الأماكن المختلفة داخل الجامعة.

في سياق آخر دعا الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الباحثين في العلوم الاجتماعية والانسانية في جامعة القاهرة ومصر والعالم، للنشر في أول مجلة دولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS (Journal of Humanities and Applied Social Sciences)، قائلا: "لم نتقدم ولن يزيد تقدمنا في التصنيفات الدولية اعتباطا. إنه التخطيط والتنفيذ والعمل والمتابعة".

وأشار الدكتور الخشت، فى كلمة بثها للباحثين فى العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى أن مجلة جامعة القاهرة الدولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية أنشئت بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"وتصدر باللغة الانجليزية. ويمكن الاطلاع عليها علي الرابط الإلكتروني: ‏www.emerald.cominsightpublicationissn2632-279X.

وأكد الدكتور الخشت، أن مجلة JHASS تركز على التخصصات البينية (كأهم أولويات جامعة الجيل الثالث) كما تهتم بتطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص، تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

وأوضح أن المجلة صدر العدد الأول منها وترحب بالدراسات ذات المنهج التجريبي أو التحليلي، وكذلك ذات المنهج الكيفي كدراسات الحالة، وتـُعطي الأولوية لقبول النشر بها للأبحاث العلمية المرتبطة بالمشكلات القومية الملحة مثل تلك المرتبطة بحياة المواطنين أو أمن الوطن. ويمكن للباحثين الاطلاع علي دليل النشر الدولي في مجلة JHASS من خلال الرابط الإلكتروني التالي: cu.edu.egarJHASS

وتعد هذه المجلة هي الأولى لجامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وقد قامت إدارة الجامعة الحالية على هذا الملف واتخذت كل الإجراءات اللازمة في الاعداد والتجهيز ونجحت في عقد الاتفاق مع الناشر البريطاني المعروف "ايمرالد" لكي يكون الناشر الدولي.

وتم نشر العدد الأول اليكترونيا منذ فترة، وجاري صدور العدد الأول ورقيا وتوزيعه على كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.



