على الطريقة الهندية.. يمكنك اتباع نظام غذائي لـ"التخسيس"

يمكن للمرأة الزائدة في الوزن اتباع رجيم مناسب لها، ومن أشهر أنواع الرجيم تناول الوجبات الهندية، نظرا لأن المطبخ الهندي يشتهر بالتوابل والأعشاب الطازجة ومجموعة واسعة من النكهات الغنية، وهذا ما يميز الأكل الهندي.





والنظام الغذائي الهندي التقليدي يعتمد في الأساس على تناول الخضار والعدس والفواكه، فضلاً عن انخفاض استهلاك اللحوم.





والهنود من أوائل الناس الذين يتميزون بالسمنة، و ارتبطت النظم الغذائية المستندة إلى النباتات بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون .





بالإضافة إلى ذلك تم ربط النظام الغذائي الهندي على وجه الخصوص بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى انخفاض استهلاك اللحوم والتركيز على الخضروات والفواكه، واتباع نظام غذائي صحي هندي قائم على النبات قد لا يساعد فقط في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، ولكنه قد يشجع أيضًا على فقدان الوزن .





ويعتبر النظام الغذائي الهندي غني بالأطعمة المغذية مثل الحبوب والعدس والدهون الصحية والخضروات ومنتجات الألبان والفواكه ، وتتأثر الوجبات الغذائية لمعظم الشعب الهندي بشدة بالدين وخاصة الهندوسية.





فيما يعتبر النظام الغذائي الهندي الصحي من أفضل الأنظمة المتبعة في العالم مثل كيتو دايت أيضاً الذي يستخدم كثيراً من أجل فقدان الوزن والحفاظ على الصحة العامة .





لهذا السبب يتم تشجيع اتباع نظام غذائي نباتي ، وعدم تشجيع تناول اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ، ويجب أن يركز النظام الغذائي الصحي على الحبوب والعدس ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه والدهون الصحية مثل زيت جوز الهند .





تعد التوابل مثل الكركم ، الحلبة ، الكزبرة ، الزنجبيل والكمون في طليعة الأطباق التقليدية ، وتضيف نكهة غنية وفوائد غذائية قوية ، والكركم واحدة من أكثر التوابل شعبية المستخدمة في الهند ، ويتم الاحتفال به لخصائصه المضادة للالتهابات ، المضادة للبكتيريا ومضادة للسرطان ، حيث تم العثور على مركب في الكركم يسمى الكركمين لمكافحة الالتهابات في الجسم ، وتحسين وظائف المخ وتقليل عوامل الخطر لأمراض القلب .





هناك العديد من الأطعمة والمشروبات اللذيذة للاختيار من بينها عند اتباع نظام غذائي نباتي هندي لفقدان الوزن مثل الخضروات الطماطم ، السبانخ ، الباذنجان ، الخردل الأخضر ، البامية ، البصل ، البطيخ المر ، القرنبيط ، الفطر ، الملفوف .





الفواكه بما في ذلك المانجو والبابايا والرمان والجوافة والبرتقال والتمر الهندي والتفاح والبطيخ والكمثرى والخوخ والموز .





المكسرات والبذور الكاجو واللوز والفول السوداني والفستق وبذور اليقطين وبذور السمسم وبذور البطيخ وأكثر .





البقوليات مثل حبوب البازلاء السوداء العينين ، حبوب العدس ، البقوليات والحمص والحبوب الكاملة الأرز البني ، الأرز البسمتي ، الدخن ، الحنطة السوداء ، الشعير ، الذرة ، خبز الحبوب الكاملة وخبز النخالة، القطيفة ، الذرة الرفيعة .





منتجات الألبان مثل الجبن ، الزبادي ، الحليب ، السمن ، والأعشاب والتوابل مثل الثوم ، الزنجبيل ، الهيل ، الكمون ، الكزبرة ، الفلفل الحلو ، الكركم ، الفلفل الأسود ، الحلبة ، الريحان وأكثر .





الدهون الصحية مثل حليب جوز الهند ، الألبان كاملة الدسم ، الأفوكادو ، زيت جوز الهند ، زيت الخردل ، زيت الزيتون ، زيت الفول السوداني ، زيت السمسم ، السمن .





مصادر البروتين مثل التوفو والبقوليات ومنتجات الألبان والمكسرات والبذور ،يجب أن تركز الوجبات والوجبات الخفيفة على الأطعمة الطازجة الكاملة المنكهة بالأعشاب والتوابل .





ويتميز الهنود بإضافة الخضروات غير النشوية على الأكلات مثل الخضر والباذنجان والطماطم إلى وجباتك ستوفر دفعة من الألياف التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالرضا لفترة أطول من الوقت بعد تناول الطعام .