خالد جلال الأفضل فى المسرح بالدورة العاشرة لمهرجان "الفضائيات العربية"

أعلن مهرجان 'الفضائيات العربية' فى دورته العاشرة، عن فوز المخرج خالد جلال، بلقب الأفضل لعام ٢٠١٩ فى الإخراج المسرحى، خلال التصويت الذى أعلن عنه المهرجان.





وكان الإعلامى أحمد علوة رئيس المهرجان، قد أعلن عن بدء انطلاق فعاليات المهرجان في دورته العاشرة لعام ٢٠١٩، والذى من المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز على الفائزين يوم ١٣ سبتمبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والمنتجين والقائمين على العمل فى كل مجال له صلة بالإنتاج التلفزيوني والقنوات الفضائية، وذلك بناء على مشاركة الجمهور بالتصويت من خلال موقع المهرجان الرسمي.





يذكر أن الدورة الأولى للمهرجان قد انطلقت عام ٢٠٠٨ وضمت أكثر من عشرين قناة فضائية عربية.





على الجانب الاخر، افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسبق الافتتاح داخل المسرح توافد نجوم المسرح المصري ومبدعيه يشاهدون نماذج مسرحية من تراثنا المسرحي كالاراجوز وخيال الظل والحكواتي .





بدأحفل الافتتاح داخل المسرح بالسلام الوطني، ثم فتح الستار ليظهر ضيوف شرف الدورة الثانية عشر للمهرجان، وهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الفنان التشكيلي جمال العزبي، النجم محمود حمبدة، النجم عزت العلايلي.



كما ظهر النجم سمير صبري، والمخرج الكبير سمير سيف، النجم محيي إسماعيل، النجمة سهير المرشدي، المخرج المسرحي سيد فجل، الشاعر شوقي حجاب، الناقدة هدى وصفي.



بعدها قدم المخرج مناضل عنتر فقرة فنية بعنوان "الإستثنائي" بمشاركة ١٠ راقصين ثم صعدت الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة الحفل، على المسرح لتقديم حفل الافتتاح، وقدمت مدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار لإلقاء كلمته التي قال فيها : إن حشد المبدعين والمهتمين بالحركة المسرحية هو جهد تحرص عليه وزارة الثقافة، لتأصيل ملامح المسرح المصري.





بعدها صعدت الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، على خشبة المسرح وقالت: "المشهد رائع، وصورة حضارية ورسالة عظيمة للحب والسلام وافتتاح مشرف ومشهد مهم يجمع كل المبدعين"وبعدها أعلنت افتتاح الدورة الحالية، قائلة: "كل أمنياتي بالتوفيق والبداية قوية جدا".





بعدها صعد رؤساء وأعضاء لجان التحكيم الخمس على المسرح، ثم عرض فيلم تسجيلي عن النجم الكبير كرم مطاوع وكرم المهرجان بعدها عدد من رموز الفن، والعمل المسرحي، الراحلين وهم، الفنان محمد نجم وتسلم الجائزة ابن عمه و الفنان محمود الجندي وتسلم الجائزة ابنته مريم كما تم تكريم النجمة الراحلة محسنة توفيق، وتسلم الجائزة نجلها وائل والاستاذ فؤاد السيد وتسلم الجائزة ابنته.





ظهر المكرمون على خشبة المسرح، ابتداء بالنجم الكبير يوسف شعبان، الذي وجه كلمة شكر لمعالي وزيرة الثقافة والفنان أحمد عبدالعزيز، لمجهوداتهم في إنجاح هذه الدورة وبعدها تم تكريم الكاتب الكبير يسري الجندي، ثم تكريم الفنان عاصم البدوي، ثم الكاتب الكبير السيد حافظ، ثم مهندس الديكور عبد ربه عبد ربه، ثم النجم هالة فاخر، ثم الفنان الكبير لطفي لبيب، ثم المطرب الكبير علي الحجار، ثم المخرج محسن حلمي ثم النجمة سوسن بدر، ثم النجم الكبير توفيق عبدالحميد.





وفي ختام الحفل، صعد المطرب الكبير علي الحجار على خشبة المسرح ليقدم أغنية بعنوان " منورين يا مبدعين".

ويعلن أنطلاق فعاليات الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري .