نقيب مهندسي قنا يحذر من قبول تقارير التصالح للبناء دون المراجعة



وتابع أنه على المهندسين الاستشاريين عدم استغلال جهل المواطن بالموضوع، أو بغرض الحصول على أموال مقابل الختم، حتى لا يتم رفض التقرير لأى سبب (التخصص الاستشاري غير مطلوب -المكتب ليس مسجل بالنقابة -معد على غير النموذج المخصص له -غير مختوم من النقابة بالختم الخاص به.



محافظ قنا يشارك في ورشة عمل حول اجراءات إستصدار تراخيص البناء



شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا في ورشة العمل التي نظمتها ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة حول اجراءات إستصدار تراخيص البناء، وذلك في حضور الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإضافة الي حضور كافة رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الادارات الهندسية والتخطيط العمراني بالمحافظة.



اكد الهجان خلال كلمته علي ان المحافظة حريصة علي التصدي لكافة اشكال مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما اكد علي سعي المحافظة الي الانتهاء من اعداد الاحوزة العمرانية الجديدة بكافة القري والنجوع وذلك تزامنا مع صدور قانون التصالح مع مخلفات البناء لافتا الي ان محافظة قنا اطلقت في فبراير الماضي دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية والذي يهدف إلى توحيد نظام العمل بجميع المراكز والوحدات المحلية وتبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات رخص البناء للتسهيل على المواطن وتحقيق الشفافية، وينقسم الدليل الى قسمين أحدهما خاص بالمواطن والأخر خاص بالجهة الإدارية ويتضمن جميع الخطوات والإجراءات والمستندات والرسوم والتوقيتات الخاصة بالخدمة.



ومن جانبه قام الدكتور أحمد فرحات بإستعراض المشاكل والمعوقات التى لاحظ جهاز التفتيش تكرارها على مستوى الجمهورية من خلال المتابعة الدورية حيث وجه مهندسى التنظيم بالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بتلافى تلك المشاكل اثناء اصدار التراخيص وخلال فترة الانشاء والمتابعة حتى صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال وتوصيل المرافق له واستعرض سيادته كافة الاجراءات والمدد الزمنية وتحرير محاضر المخالفة حال حدوثها وفى نهاية اللقاء قام رئيس الجهاز بالرد علي استفسارات واسئلة الحضور.

وشدد نقيب المهندسين، على أنه لابد أن يكون التقرير مراجع ومختوم من النقابة، وبها خاتم خاص بقانون التصالح برقم كودى، ومعد على نموذج خاص تم إعداده عن طريق النقابة ووزارة الإسكان.