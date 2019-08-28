"انقلاب ميكروباص وتصادم ملاكي".. إصابة 9 في حادثي سير ببني سويف (أسماء)

أصيب 9 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف، وقعا، اليوم الأربعاء، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيي الواسطى المركزي وبني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



وفي الحادث الأول، أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بين قريتي كوم أبو راضي وميدوم التابعتين لمركز الواسطى شمال بني سويف ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتبين أن المصابين وهم محمد شعبان محمد 35 سنة، سائق، ومقيم بمدينة الواسطى، مصابا بجروح متفرقة بالجسم، أيمن محمد نادي 39 سنة، مقيم بمدينة الواسطى، فنى حاسب آلي، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، شحات عبد الحميد عبد الله33 سنة، مقيم بمركز الواسطى مصابا باشتباه كسر بالضلوع، هدى مصطفى محمد، 54 سنة ومقيمة بجزيرة المساعدة بمركز الواسطى مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، نسمة رمضان عبد الله 30 سنة، مقيمة بمركز ناصر، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.



وفي الحادث الثاني، أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وانتقلت سيارتان تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث وتبين أن المصابين وهم "مدحت فوزي هندي" 34 سنة، موظف بشركة أوراسكوم، مصابًا بجروح بالوجه وسجحات بالجسم، وشقيقه "صبحي" 39 سنة، صيدلي، مصابًا بجرح بفروة الرأس 3 سم وكدمات بالجسم، "مريم سامي إبراهيم" 31 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "صموئيل صبحي هندي" 9 سنوات، طالب مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس.



وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وفي سياق منفصل، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة موسعة على المنشآت الطبية في مركزي بني سويف وببا، بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة الطب العلاجي.



ومرت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، يرافقه الدكتور مصطفى جمال والدكتورة شيرين سعيد على 38 منشاة طبية بمركزي بني سويف وببا وذلك للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين فى ظل خطة مديرية الصحة ببني سويف لضبط منظومة المنشآت الطبية الخاصة والرقابة المستمرة عليها.



وأسفرت الحملة عن إنذار ٣ مستشفيات خاصة وتحرير محضر إثبات حالة لحضانتين وذلك لعدم الترخيص وتم تحرير ٦ محاضر فض أختام وإصدار قرار غلق لـ ٨ عيادات خاصة، و٦ معمل تحاليل ومركز أسنان.



وأكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى،مؤكدا على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، وجاري وتم تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات الهامة لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري،وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.



كما قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرورعلى 234 منشأة متنوعة، وتم سحب 321 عينة،وإعدام 667 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية،وتحرير 216محضرا،فيما تم استخراج 414 شهادة صحية، والتوصية بإغلاق 11 من المنشآت الطبية.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير نصف شهري الذي عرضه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بشأن مجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة،وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا،وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين.

