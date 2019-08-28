طلاب جامعة عين شمس ينظمون زيارة لطريق هضبة الجلالة

أجرى طلاب جامعة عين شمس زيارة لطريق هضبة الجلالة الرئيسي والذي يبلغ طوله 82 كم فى اتجاهين وأقصى سرعة عليه 120 كم فى الساعة، ويتكون كل اتجاه من 3 حارات مؤمنة ضد أخطار الحوادث بأعمال لوجيستية وتخطيط وإرشادات ولوحات داخلية، وهو مؤمن أيضًا ضد أخطار السيول.





حيث أبدى الطلاب إنبهارهم بما تم إنجاز يصل لحد الإعجاز في شق الجبل وتنفيذ المشروع في وقت قياسي ليربط مدينة الجلالة العالمية بمختلف المدن الرئيسية وفي مقدمتها القاهرة.





يبدأ الطريق من منطقة جنوب بورسعيد حتى الكيلو 92 طريق إسماعيلية الصحراوي ويقطع طريق السويس والعين السخنة في منطقة وادي حجول، ويتجه جنوبًا حتى يصل إلى الكيلو متر 10 في محافظة بنى سويف عند طريق بنى سويف – الزعفرانة.





ويخطط لاستكمال الطريق من جهة الجنوب حتى يصل إلى غرب الغردقة وغرب سفاجا ثم "أبو رماد" وحلايب وشلاتين حتى منطقة "بيرفوركيت" على الحدود الدولية مع السودان على خط عرض 22.





ويبلغ طول الطريق 82 كيلو متر، بالإضافة إلى عدد من الوصلات مع الطريق الساحلي، مثل وصلة منطقة "رأس أبو الدرج" بطول 17 كيلو مترًا، وهي المنطقة التي يقام فيها المنتجع السياحي على جبل الجلالة، بالإضافة إلى وصلة وداي ملحة بطول 13 كيلو مترًا، للربط بين الطريق الساحلي والطريق الرئيسي.





ويرتفع الطريق 620 متر عن سطح البحر. وسيتم ربط الطريق بطريق طوله 17 كيلو متر وتليفريك تصممه وتشرف عليه شركة فرنسية بطول 6 كيلو متر، ويتم تنفيذه عن طريق شركة مصرية لخدمة المنتجع السياحي الذي يضم فندقين أحدهما جبلي والآخر ساحلي.





أجريت الزيارة بالتعاون مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ونظمتها إدارة التربية العسكرية بالجامعة تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف عام أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف العقيد مصطفى حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.





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تعرف على شروط الإقامة بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس





حددت جامعة عين شمس، شروط الإقامة بالمدن الجامعية بالعام الجامعي 2019 – 2020، حيث أكدت أن لها الحق في قبول أو رفض طلب الإقامة في مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها.





وأضافت الجامعة، أنه يتم التنسيق على أساس النسبة المئوية للمجموع والأخذ في الاعتبار المسافة بين محافظة القاهرة وعاصمة محافظة أقامة الطالب كعامل تفضيلي مع تحديد عدد أماكن لكل كلية بناء على أحصائيات الأعوام السابقة.





وفيما يلي ننشر شروط الإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعى 20192020 كما يلي:





1. أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى، علما بأن مراكز "طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، و"الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات" بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.





2. أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.





3. يكون الطالب مقيد نظامى بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.





4. ألا يكون صدر ضد الطالب عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية.





5. ألا تكون على الطالب مستحقات مالية للمدن الجامعية.





6. أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك.





7. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق ويمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 350 جنيها كبديل للضامن تسترد فى حالة عدم وجود تلفيات.





8. اجتياز الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة ومنها تحليل المخدرات





9. يقبل الطلاب الذين كانوا مقيمين في العام السابق والمنقولين الى الفرقة الاعلى وتنطبق عليهم شروط الاقامة السابقة، والا يكون قد تم اخلاؤه اداريا العام السابق (بحد اقصى مرة واحدة) الا بعذر قهري تقبله السُلطات المختصة. أما من تم قبوله في عام مضى استثناء لظروف اجتماعية او لضرورة ملحة فإن استمرار اقامتهم يرتبط بإعادة الدراسة لكل حالة منفردة.





10. يتم قبول الطلاب على حسب الاعداد المخصصة لكل فرقة في كل كلية طبقا لاحصائيات الاشغال الفعلي في الاعوام السابقة.





11. يتم التنسيق بين طلاب الدفعة الواحدة على اساس النسبة المئوية لمجموع درجات الطالب مضافا اليه الميزة التفضيلية على حسب بعد عاصمة المحافظة التي يقيم بها الطالب عن محافظة القاهرة.





12. لا يتم قبول طلاب البرامج المتميزة بنظام الساعات المعتمدة بكليات (الطب - طب الاسنان - الصيدلة - الهندسة - الحاسبات والمعلومات – العلوم - الالسن – التجارة - الزراعة) للسكن بالمدينة الجامعية في الحجرات العادية ويمكن النظر في تسكينهم في الحجرات المميزة (الفندقية) في حالة وجود أماكن بها وطبقا لاولوية الحجز.





13. لا يتم تسكين اي طالب وافد (على منحة أو على نفقته الشخصية) بصفة مؤقتة إلا بعد استيفاء جميع الاوراق والبيانات الخاصة بهم.





14. فى حالة توافر أماكن وبعد استيعاب الاولويات بعد موافقة السُلطات المختصة يمكن النظر فى قبول بعض الفئات للاقامة بالمدن الجامعية مع تطبيق اللائحة المالية.