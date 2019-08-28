بعد واقعة "مذيعة الحدث".. نرصد أبرز المواقف المُحرجة للإعلاميات على الهواء

غالبا ما يتعرض المذيعات والإعلاميات لمواقف وأحداث غير متوقعة من قبل متابعيهن، وانتشر خلال الساعات الماضية، قصة للمذيعة كريستيان بيسري التي تطل على قناة العربية الحدث، بعد نشر نصا لرسالة الشاب اليمني عمر محمد العمودي تغزل فيها.





رسالة عمر جاءت كالتالي: "أتدركين ماذا يعني أن شابًا يمنيًا يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوهًا بالنظر لكِ مبتسمًا وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده"؟ أتدركين كم يودّ أن يكون ولو مرةً واحدة مكان أولئك الحُمق الذين يظهرون مرتدين عقالاً أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟ سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر مايجعل الأخبار السيئة محببة.. ومن التناقضات ماتجعل الأبكم ينطق! سأحدثك عن عينيكِ وكونها تحمل حربٌ وسلام، وموتٌ وحياة.. عزيزتي "كريستيان" : ملامحك الشقراء فاتنة جداً .. لكن اللون "الأسود" عليكِ جميلاً جداً جداً .. شامتك التي تتوسط عضدك الأيسر تثبت ذلك.. ولاتدع مجالاً للشك بإنه من الظلم أن يُستخدم هذا اللون في العزاءات.. أنتِ لاتحتاجين للأدلّة وشاهدو العيان والمراسلين لتُثبتِ صدق ماتقولين.. أظهري في خبرٍ عاجل، قولي فيه أن القدس تحررت، والسودان أصبحت آمنة، وسوريا أضحت عامرة، وتوقفت الحروب في اليمن.. تحدثي عن ترامب وأنه قدّم إستقالته، وأن الحكومات العربية قامت بمقاطعة إمريكا وإيران .. وأن حاكمنا السابق "عفاش" مازال حياً ، ورئيسنا الحالي "عبدربة" أصبح حاملاً في شهره السابع! قولي تلك الأشياء وسأصُدّق .. معكِ فقط كل الأنباء قابلة للتصدّيق، وكل المآسي التي تمر على شفتيكِ تكون جميلة".





ليكون الرد الذي نسب للمذيعة أن الجميلات هن أكثر الفتيات تعاسة.





ولم يكن هذا هو الموقف الأول الذي يرج صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فنرصد في التقرير التالي أبرز المواقف المحرجة للمذيعات على الهواء.





تعرضت الإعلامية ​أسماء مصطفى، خلال برنامجها "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي إكسترا" حين طلب منها متصل رؤية والديها على الهواء.





لم تتمالك الإعلامية فرح علي دموعها أثناء إذاعتها خبر وفاة زميلها المذيع الشاب عمرو سمير خلال فقرتها في برنامج "هذا الصباح" والذي يذاع في صباح كل يوم عبر قناة "Extra News".





وتعرضت الإعلامية غادة الموصلي، للإغماء على الهواء أثناء تقديم البرنامج، وسادت حالة من القلق بين الجميع.





دخلت مذيعة الأخبار ناتالي باستريلا مرحلة المخاض أثناء تقديمها فقرتها الإخبارية في برنامج News 4 المذاع على قناة nbc.









ومن أغرب المواقف مع مذيعة قناة "CBC news"، حينما تعرضت لموقف مشابه، بعد قيام شاب بمفاجأتها وتقبيلها على الهواء، أثناء تغطيتها أحد المهرجانات الشعبية.



