أثناء لهوه.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في نبروه بالدقهلية





وعلى صعيد اخر نشب حريق هائل في شقة سكنية في عمارة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتهمت ألسنه النيران محتوياتها بالكامل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي النيران قبل ان تمتد لباقي الشقق المجاورة.



تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة في شارع الجيش بميت غمر.



علي الفور دفعت قوات الحماية المدنية 4 سيارات إطفاء وتمكنوا من حصار الحريق والسيطرة علي مصدر النيران قبل امتداده لباقي الشقق بالبرج.





وانتقل مباحث قسم ميت غمر إلي موقع الحريق، وتبين أن الحريق بالدور التاسع بعمارة "بليل الجواهرجي" والشقة ملك المواطن "محمود حامد محمود" ونتج عنها احتراق محتويات الشقة بالكامل والسبب ماس كهربائي.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما انقلبت سيارة نقل أموال، اليوم، من أعلي كوبري سندوب العلوي، بمدينة المنصورة وبدون حدوث إصابات بشرية وتمكن ونش المرور من استعدلها مرة أخرى.



تلقى اللواء فاضل عمار، من أمن الدقهلية، من العميد خالد الزيني مأمور مركز المنصورة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل أموال من أعلي كوبري سندوب



انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وإدارة مرور الدقهلية وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم "986 و. س. ر" من أعلي كوبري سندوب العلوي.



واستدعت إدارة المرور الونش الخاص بها وتمكن من رفعها ولم يسفر الحادث عن حدوث إصابات

وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.



ونجح عدد من أهالي مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ضبط سيدتين عقب قيامهما بمغافلة أحد المواطنين وسرقته بعد خروجه من أحد البنوك بميت غمر وتبين انهما كونتا تشكيل عصابي تخصص في مغافلة الأشخاص ونشلهم وسرقة أموالهم.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة مركز ميت غمر بتمكن عدد من الأهالي من ضبط سيدتان عقب قيامهم بسرقة مبلغ 32 ألف جنيه من مواطن أثناء استقلاله أحد وسائل المواصلات بميت غمر.



وانتقل على الفور ضباط المباحث بقيادة العميد محمد الخولاني رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب الدقهلية، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر لمكان البلاغ وتبين أنه تم سرقة المواطن صبري سعد محمد عرفة 60 سنه بالمعاش، ومقيم قرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أنه فوجئ بعد خروجه من أحد البنوك وبحوزته مبلغ 32 ألف جنيه واستقلاله إحدى سيارات المواصلات من مدينة ميت غمر إلى قريته جصفا بسيدتين قاموا بنشله وسرقته الا أنه تمكن بمساعدة بعض الأهالي من الإمساك بهم.



وبفحص المتهمتين، تبين أن الأولى تدعى "آية س" 28 سنة، لا تعمل، ومقيمة بالعمرانية بمحافظة الجيزة، والمتهمة الثانية وتدعى "بشرى س"، 62 سنه، لا تعمل، ومقيمه بالحوفيين بنها، وبالكشف عنهما تبين انهما متهمتان في عدة قضايا سرقة ونشل في الجيزة وبنها و6 أكتوبر.



وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهم بمساعدة آخرين في تكوين تشكيل عصابي للسرقة وانهما قاما بارتكاب تلك الواقعة واعترفا بارتكاب عدة وقائع مماثلة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28600 جنح مركز ميت غمر لسنة 2019 واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

شهدت قرية طبنوها التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، مصرع طفل صعقا بسبب صعق كهربائي.وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للرائد محمد علي رئيس مباحث نبروه يفيد بمصرع يحيى عمر محمد 12 عاما طالب ومقيم لدى جده لوالدته بقرية طبنوها التابعة للمركز.وبسؤال جده عزت أحمد محمد 63 عاما عامل قرر بأن الطفل أثناء عبثه بالأسلاك الكهربائية بالمنزل صعقه تيار كهربائي أدى لوفاته حيث توقف القلب، مشيرا إلى أن والدي الطفل محبوسين في قضية اتجار عملة وتحرر محضر بالواقعة.