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يا فرحة ما تمت.. التسلل يفسد "قبلة" لاعب لزوجته (فيديو)

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:29 ص
يا فرحة ما تمت.. التسلل يفسد قبلة لاعب لزوجته (فيديو)
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شهدت مباراة فريقي "لودوغوريتس" وضيفه "سلافيا" ضمن الجولة السابعة من الدوري البلغاري الممتاز لكرة القدم، لقطة نادرة الحدوث في عالم الساحرة المستديرة.

ويظهر الفيديو، تسجيل أصحاب الأرض لهدف في الدقيقة 79 عن طريق البرازيلي فانديرسون، الذي ركض إلى جهة المدرجات التي تجلس فيها زوجته ليحتفل معها ويتبادلا القبل.

ولكن فرحة فانديرسون لم تستمر طويلا، لأن حكم المباراة أعلن إلغاء الهدف بداعي التسلل في اللحظة التي كان يقوم فيها بتقبيل زوجته، وعندما عاد اللاعب الرومانسي لأرضية الملعب، كان الفريقان قد استأنفا اللعب بدونه.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، وأظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أن هدف فانديرسون كان صحيحا 100%، ولا وجود لأي تسلل في لقطة هدفه "الرومانسي".


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