شوبير: وليد أزارو مهاجم لا يعوض

يرى الإعلامي أحمد شوبير أن وليد أزارو لاعب الأهلي مهاجم لا يعوض رغم الاتفاق بين النادي واللاعب على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف شوبير خلال برنامجه "مع شوبير والذي يذع عبر إذاعة "أون سبورت" :"لا زلت أصر على الخبر الذي أعلنته منذ عدة أيام أن هناك اتفاقًا بين الأهلي وأزارو على الرحيل.. اللاعب يشعر بعدم الراحة بالتواجد داخل جدران الأهلي في الوقت الحالي، كما أنه يرى بنه عندما كان لاعبًا في فريق الدفاع الحسني الجديدي كان يحرز أهدافًا كثيرة ويترجم الفرص التي تتاح له إلى أهداف".

وواصل شوبير: "وليد شعر بعد الانتقادات الشديدة التي تلقاها مؤخرًا أن أحد لا يقف بجواره أو يُطيب بخاطره، وكل لاعب يحتاج ذلك عندما يتم انتقاده.. مسئولو النادي الأهلي لديهم قناعة تامة أن أزارو لاعب مميز لكن الضغط الذي تعرض له كبير للغاية، لكنهم في النهاية انصاعوا وراء أراء الجماهير".

وتابع شوبير "بالمناسبة أزارو هو من أحضر بنفسه العرض من الفريق الجديد لكي يرحل عن الأهلي.. وليد غير سعيد في الفترة الحالية بعد الهجوم عليه، رغم أنه كان سعيدًا في الموسم الأول، ويعترف أنه أهدر فرصًا كثيرة، لكنه أرجعها لقلة الثقة".

وأتم حديثه: "من وجهة نظري الشخصية وليد أزارو مهاجم لا يعوض.. هو فعلا يضيع أهداف كثيرة ولو رآه المدير الفني الجديد للأهلي سيجعله المهاجم الأساسي ويحل أزمة إضاعة الأهداف".

الأهلي والزمالك وخطايا المدربين

ودأب مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على السير على خطى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضايا تتعلق بمصير المدربين الذين يقودون الفريق الأحمر بالإضافة إلى الاعتراض على بعض الحكام ببطولة الدوري الممتاز.

وظهر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة بيبو في أول ولاية له في القلعة الحمراء متخطباً في بعض القرارات الإدارية مما أعاد للأذهان مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تعامل مع نفس المواقف بنفس الطريقة والأسلوب سواء مع المدربين السابق أو الحكام الذين يتولون إدارة مباراة فريقه تحكيماً.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بدور الستة عشر في المباراة التي أدارها تحكيمياً الحكم الدولي جهاد جريشة ، لتظهر حملة حمراء قوية نتيجة الخروج من المبكر من الكأس.

واعترض مجلس بيبو بطريقة غير مباشرة على إدارة جهاد جريشة لمباراة دور الستة عشر بالكأس أمام بيراميدز، بل وخرج بعض الإعلاميين الذين يعملون في قناة الأهلي مثل إسلام الشاطر ليعلن أن جريشة لم يتم تعيينه من قبل سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد.

وسبق الأهلي في هذه الخطوة مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي أعلن بطريقة مباشرة وغير مباشرة اعتراضه على التحكيم وطلب عدم تحكيم حكام بأعينهم لإدارة مباريات الزمالك في المسابقات المحلية.

رئيس الزمالك أول من قام بتفعيل بند عدم مشاركة المعارين ضد أنديتهم وحدث هذا مع لاعبين مثل خالد قمر وأحمد كابوريا وأحمد داوودا وغيرهم من اللاعبين، وسار على نهجه مجلس الخطيب في إعارة كلاً من عمرو بركات وإسلام محارب إلى الجونة ، وهشام محمد الذي انضم للاتحاد السكندري وغيرهم من اللاعبين، على الرغم من الانتقادات الأهلاوية السابقة لمرتضى وهذا القرار على وجه التحديد.

وفيما يخص ملف المدربين الأجانب ، سار الأهلي على نهج الزمالك في التعامل مع الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق ومارتن لاسارتي الذي تم إقالته منذ أيام ، فبعد أن كان الأهلي يتمتع عبر تاريخه بالاستقرار الإداري تحول للإطاحة بالمدربين في منتصف الموسم كأمر عادي وهو ما كان يفعله مرتضى منصور من قبل مع باتشيكو وماكليش وإيناسيو وغيرهم من المدربين الأجانب الذين كان أخرهم جروس الذي فاز بالكونفدرالية الإفريقية.

الملف الأخير الذي سار عليه مجلس الأهلي على طريقة مرتضى، ملف الصفقات بعدما نجح الأخير في الحصول على توقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي من قلب الأحمر ووقع سراً مع أمير مرتضى وإسماعيل يوسف ، تحول الأهلى للرد عليه بنفس طريقته والتخطيط للتعاقد مع محمود عبد كهربا عبر ترانزيت أفيس البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لرد الصفعة لرئيس الزمالك.