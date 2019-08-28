مؤشر بورصة مسقط يصعد 0.16% بمستهل تعاملات اليوم
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:26 ص
نيفين سمير
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ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.16 بالمائة، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، صعوداً إلى النقطة 3960.67، رابحاً 6.22 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.
ودعم أداء المؤشر في الساعة 11:05 بتوقيت مسقط، صعود 6 أسهم قيادية وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة.
وتصدر الصناعة القطاعات المرتفعة في ذلك التوقيت بنسبة 0.18 بالمائة؛ مع صدارة الأسماك العمانية للرابحين بنسبة 2.5 بالمائة، وصعد جلفار للهندسة 1.25 بالمائة.
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