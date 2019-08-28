سفراء الاتحاد الاوروبي يعلنون استعدادهم للعمل مع الحكومة السودانية الجديدة

أكد سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالخرطوم استعدادهم للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم عملية الإصلاح ، لا سيما في مجالات السلام والإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون.

جاء ذلك لدى لقائهم رئيس وزراء الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك وتهنئته بتعيينه وتوقيع الوثيقة الدستورية.

حضر اللقاء سفراء وروساء بعثات الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

قال ممثل الاتحاد الأوروبي بمراسم توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إن الاتفاق بين الطرفين لا يمكن أن يلبي جميع التطلعات، لكنه يمثل فرصة لإحلال السلام في السودان.

وأكد وزير خارجية فنلندا، بيكو هافيستا، كونه ممثل اللاتحاد الأوروبي في كلمة ضمن مراسم التوقيع على الاتفاق "هذا الاتفاق لا يمكن أن يلبي تطلعات كل الناس، لكنه فرصة لتحقيق السلام داخل السودان".

وأضاف: "لا بد أن تكون هناك حكومة مدنية وحكام مدنيون حتى يكون هناك نجاح لهذه المبادرة ولهذا الاتفاق، وكل الفرقاء السياسيين لا بد أن يتفقوا حول هذه الاتفاقية، فهي شاملة ولا يوجد أفضل منها".

ووقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، إلى جانب أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير.

وحضرت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى مراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.

ومن شأن التوقيع، الذي جرى خلال حفل أطلق عليه "فرح السودان"، أن يشكل بداية المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهرا.

ويأتي التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك في الشارع.

وكان الطرفان وقعا بالأحرف الأولى، يوم 4 أغسطس، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.